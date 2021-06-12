السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات

بوتين
بوتين

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات، مشيرا إلى أن وصفه بالقاتل من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يقلقه.

 

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "NBC" نشرت مقتطفات منها : "لدينا علاقات ثنائية تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة".

 

وأضاف بوتين، ردا على سؤال حول وصفه بالقاتل من قبل بايدن، أنه سمع "عشرات الاتهامات من هذا القبيل".

 

وصرح في هذا السياق: "عملت دائما في مصلحة الشعب الروسي و الدولة الروسية. والأحكام الملصقة المختلفة ليست أمرا أشعر بسببها بأي قلق على الإطلاق".

 

كما اعتبر بوتين أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "شخصية استثنائية و موهوبة"، وأشار إلى أن بايدن "يختلف جذريا" عن سلفه.

 

ولفت بوتين إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي "سياسي محترف حيث يعمل في مجال السياسة تقريبا كل حياته الراشدة" ولهذا السبب لا يتوقع أن "يتخذ خطوات مندفعة".

 

وتأتي هذه المقابلة في ظل الاستعدادات لأول قمة بين بوتين وبايدن تستضيفها يوم 16 يونيو مدينة جنيف السويسرية. 

 

وتثير القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية، حيث وضعت مجلة "تايم" الأمريكية على غلاف نسختها الجديدة صورة تظهر رئيسي الولايات المتحدة وروسيا، قبيل قمتهما القادمة في جنيف.

 

و تظهر هذه الصورة بايدن و هو يرتدي نظارات شمسية ينعكس فيها بوتين.

 

وسيلتقي بوتين وبايدن في جنيف في 16 الشهر الجاري، بهدف مناقشة سبل إخراج العلاقات الروسية- الأمريكية من مأزقها الحالي، و المسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، و مكافحة جائحة فيروس كورونا، و تسوية النزاعات في العالم.

روسي روسية تراجع العلاقات الروسية الأمريكية العلاقات الامريكية أدنى مستوى بوتين الأمريكي العلاقات الروسية أمريكي علاقات الروسية

الأكثر قراءة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

إطلالة جذابة لـ هند صبرى

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

البابا تواضروس يترأس صلاة القداس الإلهى بكنيسة القديسين بالإسكندرية.. اليوم

الشيخ الشعراوي.. ما له وما عليه «1»: حوار فكري على أرضية وطنية

الرجال أكثر المصابين.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الشفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين