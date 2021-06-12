«البنتاجون» يخصص لأوكرانيا مساعدات عسكرية بمبلغ 150 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة قررت تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 150 مليون دولار لتعزيز قدراتها الأمنية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي : "تعلن اليوم وزارة الدفاع عن حزمة مساعدات جديدة بمبلغ 150 مليون دولار في إطار مبادرة لمساعدة أوكرانيا لتعزيز قدراتها الأمنية لمساعدة قواتها في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وتحسين التعاون مع الناتو".

وأوضح كيربي أن حزمة المساعدات تشمل رادارين مضادين للمدفعية وطائرات مسيرة وأجهزة اتصال، مبينا أن هذه المعدات ستكمل حزمة المساعدات بمبلغ 125 مليون دولار والتي تم إعلانها في مارس.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة أوكرانيا في تعزيز قدراتها في مجال الأمن بما في ذلك عبر تزويدها بأسلحة فتاكة.

وتعهدت الولايات المتحدة مرارا بدعم "وحدة أراضي أوكرانيا" في ظل خلافاتها مع روسيا بشأن شبه جزيرة القرم، التي عادت للحضن الروسي في مارس 2014، والأزمة في منطقة دونباس.

وعلى صعيد آخر، أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي ليونور توميرو، أن البنتاجون سيراجع استراتيجيته وسياساته في مجال الدفاع الصاروخي خلال الأشهر القادمة، وذلك بسبب تطوير روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية لقدراتها الصاروخية.

وأوضحت توميرو في بيان نشره البنتاجون، أن المراجعة "ستساهم في تعزيز نهج الوزارة بشأن الردع المتكامل"، مضيفة: "سندرس المخاطر في البيئة الأمنية المتغيرة.. وكيف يمكننا أن نطور قدراتنا ونمتلك دفاعا صاروخيا فعالا بثمن مقبول، سواء للدفاع الوطني أو الإقليمي"، حسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وأكدت المسئولة أن المراجعة ستركز على حماية الولايات المتحدة وحلفائها من "الصواريخ البالستية العابرة للقارات للدول المارقة"، إلى جانب تقييم القدرات الصاروخية الأمريكية الحالية، مشيرة إلى أن المراجعة، التي تعتبر جزءا من استراتيجية الدفاع الوطنية، من المتوقع إتمامها بحلول يناير 2022.

ويأتي هذا البيان غداة تحذير رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، من أن الصين مستمرة في زيادة قدراتها العسكرية بـ"وتيرة خطيرة".