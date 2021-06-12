بوتين: التقارير حول بيع روسيا تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإيران «هراء»

نفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صحة التقارير الإعلامية حول نية بلاده بيع تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإيران، واصفا إياها بالهراء.

وقال بوتين، في مقابلة لقناة "NBC" الأمريكية نشرت مقتطفات منها: "لدينا خطط للتعاون مع إيران بما في ذلك التعاون العسكري والتقني. لكن هذه مجرد أخبار كاذبة".

وتابع: "أنا لا أعرف أي شيء عن ذلك. ربما هؤلاء الذين يتحدثون عن هذا الموضوع يعلمون أكثر... هذا هراء، أقاويل من سلة المهملات".

وسبق أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا قالت فيه إن روسيا كانت تنوي أن تعرض على إيران أنظمة متطورة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية ستمكن القوات الإيرانية من مراقبة أهداف عسكرية بما في ذلك القوات الأمريكية في العراق.

وفي وقت سابق ،افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محطة عملاقة لمعالجة الغاز تابعة لشركة "غازبروم" الروسية في أقصى شرق البلاد، ستصدر منتجاتها إلى الصين.



وأعطى بوتين إشارة الانطلاق عن طريق الفيديو، بدعوة من رئيس "غازبروم" أليكسي ميلر لبدء أول خط إنتاج في مصنع "آمور لمعالجة الغاز" والذي تم تقديمه كواحد من بين الأكبر في العالم.



وقال الرئيس الروسي: "تبلغ كلفة المشروع أكثر من ألف مليار روبل (11,4 مليار يورو)"، موضحا أن المصنع يمتد على مساحة 900 هكتار وأن المرحلة الأخيرة من تشغيله ستتم في عامي 2024-2025.



والمصنع عبارة عن حلقة ضمن خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" الذي سيزوده بالغاز في نهاية المطاف، يفترض أن تتم معالجة 42 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وتحويلها إلى هيليوم وإيثان وبروبان وبيوتان وغيرها.



تلك المنتجات موجهة إلى الصين ولكن أيضا إلى مصنع تابع لمجموعة البتروكيماويات "سيبور"، هو قيد الإنشاء في مكان قريب، والذي سيحول الغازات إلى بوليمرات، وهي حبيبات تستخدم في تصنيع المنتجات البلاستيكية ومخصصة أيضا للتصدير إلى الصين المجاورة.