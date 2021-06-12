السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

أمين تنظيم حماة الوطن: الرئيس السيسى وضع مصر على قمة أولويات العالم

الدكتور أحمد العطيفي
الدكتور أحمد العطيفي

وصف الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بحزب حماة الوطن، ما حققته مصر من إنجازات خلال 7 سنوات بأنه إعجاز يدعو إلى الفخر، لأنه وضع مصر على قمة أولويات العالم، وجعل منها قبلة القادة والزعماء، باعتبارها نموذجا في التحول والتنمية وواحة للأمن والسلام.

 

وقال "العطيفي"، في تصريح له، إن ما حققته قيادة الرئيس السيسي داخليًا وخارجيًا، جعل من مصر بكل قطاعاتها خلية عمل لا تهدأ، بتوجيهات مباشرة في كل المجالات.

 

وعدد أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، النجاحات والقرارات المصيرية التي أحدثت نقلة نوعية لمصر تحت قيادة الرئيس السيسي،  مؤكدًا أن تلك القرارات كانت تحتاج لجرأة قائد يعلي مصلحة البلاد على أي أمر آخر.

 

وأشار في هذا الصدد إلى اتخاذ أجرأ قرار منذ عقود، وهو تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية فص نوفمبر ٢٠١٦، وقال الرئيس السيسي مرارًا إن الشعب المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل عبىء تطبيق هذا القرار.

 

وأوضح أن الرئيس السيسي منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣، استطاع القضاء على مشكلة انقطاع ونقص الكهرباء التي عانى منها المصريون طوال عقود، وعانى منها المستثمرون ليبنوا مصانعهم أو مشروعاتهم الإنتاجية، بل وبدأت مصر تصدر الطاقة للعالم.

 

وأشار إلى أن ما تحقق من معجزة في البنية الأساسية تمثلت في التوسع غير المسبوق في شبكة الطرق والكباري والجسور، الأمر الذي جعل خريطة الطرق والكباري تتغير بصورة شهرية تقريبًا.

 

وأوضح أن مبادرة «100 مليون صحة» أسهمت في  فحص وعلاج غالبية المصريين من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى القضاء على فيروس سي الذي كان يمثل كارثة صحية فتكت بأجساد ملايين المصريين.

 

وأضاف أن الرئيس السيسى وضع خارطة طريق لإنشاء العديد من المشروعات العملاقة، خاصة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المدن الجديدة، ناهيك عن معجزة القضاء على العشوائيات، والمناطق الخطرة .

 

وأكد أن الاستقرار والإنجاز الداخلي، بالإضافة إلى تعظيم قدرات المؤسسة العسكرية مهد الأرضية لأن تصبح مصر رقماً مهما في معادلة القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل أجندة السلام والبناء التي يتبناها الرئيس السيسي وثقة المجتمع الدولي في قدرات القيادة المصرية.

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