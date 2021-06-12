المغرب يسجل 400 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيلها 400 إصابة و10 وفيات بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 400، مقارنة مع 376 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 523165 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 3340 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 10 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، مقابل 2 الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9202 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 324 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 510623 بنسبة تعاف بلغت تتجاوز 97%.

وسبق أن قررت حكومة المملكة استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من 15 يونيو "في إطار تراخيص استثنائية ووفق انفتاح تدريجي يراعي الوضعية الوبائية الوطنية والدولية حسب تصنيف وزارة الصحة وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية والمعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية".

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 174.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و 925187.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.