السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الإمارات بالقاهرة: مصر هى قلب العالم العربى ومنبع الثقافة والعلم والحضارة

حمد الشامسي
حمد الشامسي

أكد سفير الإمارات في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية حمد الشامسي، أن مصر هي قلب العالم العربي ومنبع الثقافة والعلم والحضارة.


وقال الشامسي - في اتصال هاتفي لبرنامج "الحكاية" على قناة (ام بي سي- مصر) مع الإعلامي عمرو أديب - أن الله رزق مصر بقيادة حكيمة رشيدة وواعية، لافتا إلى أن مصر تتقدم رغم الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا وذلك بفضل الحكمة والقيادة الرشيدة.


وأعرب عن تمنيه في توفيق مصر والدول العربية بالنجاح والازدهار والتقدم، مشيرا إلى أن مصر دائما سباقة في جميع المجالات.


وحول استضافته للاعبي نادي الأهلي والزمالك، قال "الشامسي"، إن نادي الزمالك والنادي الأهلي من أفضل الأندية ليس في مصر ولا الوطن العربي بل في العالم، مؤكدا أن الجلسة شهدت الكثير من الروح الرياضية والألفة بحضور جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية.


وأعرب سفير دولة الإمارات في مصر عن سعادته لانتخاب دولة الإمارات اليوم الجمعة كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا.

 

كما أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التهاني لدولة الإمارات؛ لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة.


وقال حافظ: "نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات".

 

وتتواصل ردود الفعل المرحبة  بانتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، بنسبة تصويت قياسية بلغت 179 دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دولة الإمارات العربية المتحدة لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

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