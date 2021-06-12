فى ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب مقتولاً بسلاح أبيض بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عقب بلاغات من الأهالي، جثة شاب مطعون بسلاح أبيض، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد العثور على جثة، محمد ناصر دياب 17 عامًا، مقيم نجع قابول، مطعونا بسلاح أبيض، بنجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف غموضها وملابساتها وضبط المتهمين.