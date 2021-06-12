أمريكا تعطى 306.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة أعطت حتى الآن 306 ملايين و509795 جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، في البلاد، وقامت بتوزيع 373 مليونًا و413954 جرعة.

والرقمان السابقان اللذان أعلنتهما المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بحلول أمس العاشر من يونيو هما 305 ملايين و687618 جرعة و372 مليونًا 830865 جرعة.

وقالت المراكز إن 172 مليونًا و758350 شخصًا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح، في حين حصل 142 مليونًا و95530 على تطعيم كامل.

ويشمل إحصاء المراكز حتى صباح اليوم الجمعة اللقاحات التي تتطلب الحصول على جرعتين مثل مودرنا وفايزر/بيونتيك، إلى جانب لقاح جونسون آند جونسون الذي يتطلب الحصول على جرعة واحدة فقط.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 174.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و925187.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.