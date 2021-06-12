مدير عام الإيسيسكو يلتقى الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية

التقي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الجمعة، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، بمقر المنظمة في الرباط.



وأفاد بيان للمنظمة بأنه خلال اللقاء، استعرض الدكتور المالك، أبرز البرامج والمشاريع التي تقوم المنظمة بتنفيذها، بالتعاون مع الجهات المختصة في عدد من الدول الأعضاء، ومحاور الرؤية واستراتيجية العمل الجديدة للإيسيسكو، القائمة على المزيد من التواصل مع الدول الأعضاء، ومعرفة أولوياتها واحتياجاتها، وتصميم برامج وأنشطة تلبي هذه الاحتياجات، وكذلك الانفتاح على الدول غير الأعضاء والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والمانحة، وعقد الشراكات معها لفائدة دول العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة حول العالم.



وأشار المدير العام للإيسيسكو إلى أهم المبادرات والبرامج والمشاريع، التي أطلقتها ونفذتها المنظمة لدعم جهود التصدي لجائحة (كوفيد 19)، ومساعدة عدد من الدول الأكثر احتياجا في مواجهة آثار الجائحة على مجالات التربية والعلوم والثقافة.



وثمن الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية؛ الأدوار التي تقوم بها الإيسيسكو في مجالات اختصاصها، وما قدمته من دعم لدولها الأعضاء خلال جائحة كوفيد 19.



وعلي صعيد آخر ، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 174.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و925187.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.