«الدفاع الروسية»: الجماعات المسلحة فى إدلب تكثف هجومها على الجيش الروسى

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجماعات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة إدلب تنقل عناصرها إلى قريتي مجدليا وسان، حيث تم تكثيف هجمات منهما ضد مواقع القوات السورية.



وذكر نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت - "تفيد وسائل المراقبة الموضوعية بأن التشكيلات المسلحة غير الشرعية في جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد تنفذ عمليات لنقل وحدات مسلحين ومدرعات إلى منطقة قريتي مجدليا وسان بمحافظة إدلب".



وأضاف كوليت أن القوات الحكومية السورية أكدت حدوث ارتفاع حاد لعدد الهجمات المنفذة على يد الجماعات الإرهابية على مواقع الجيش انطلقا من هتين القريتين.



وذكر أن مركز حميميم سجل خلال الساعات الـ24 الماضية 38 عملية قصف من قبل عناصر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بينها 17 في محافظة إدلب و8 في اللاذقية و4 في حلب و9 في حماة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية الروسي سيحصل على سفن جديدة متعددة المهام.

وقال القائد العام لقوات سلاح البحرية في الجيش الروسي، نيكولاي يفمينوف: "تخطط روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 03182 لبناء مجموعة من السفن متعددة المهام لصالح الأسطول البحري الحربي في الجيش".

وأضاف: "إن أسطول البحر الأسود الروسي تسلم في مايو الماضي أول سفينة من هذا الطراز، والتي تحمل اسم الأدميرال باروموف، وطورت هذه السفينة في حوض فولجا لبناء السفن في نيجني نوفجورود، ويجري العمل حاليا في روسيا على تطوير سلسلة من السفن من نفس الفئة".

وأشار إلى أنه من أكثر ما يميز السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 03182 هو أنها سفن متعددة الاستخدامات يمكن استعمالها لنقل البضائع والحمولات ومعداتها الخاصة تمكنها من العمل كسفن إنقاذ وإطفاء للحرائق التي تشب في المنشآت البحرية أو السفن الأخرى، فضلا عن أن هياكلها المتينة تمكنها من الإبحار في المياه المتجمدة المغطاة بطبقات من الجليد تتراوح سماكتها ما بين 60 و80 سم، وسطوحها مجهزة بمنصات لحمل مروحيات Ка-27 الروسية.