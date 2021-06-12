السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستقبل وطن يناقش خطة العمل السياسى والخدمات الجماهيرية لأبناء الوادى الجديد

اجتماع مستقبل وطن
اجتماع مستقبل وطن

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد اجتماعًا مع قيادات الحزب بمركزي الخارجة وباريس لمناقشة خطة وملامح العمل الحزبي السياسي، والخدمات الجماهيرية وسياسة العمل المرحلة المقبلة.

 

 قال جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان إعلامي له، الجمعة، إن الاجتماع شهد حضور أمناء مركزي الخارجة وباريس والأمناء النوعيين، هيئة المكتب بمقر الحزب بمدينة الخارجة، لمناقشة أجندة العمل الحزبي المرحلة المقبلة، وسط تطبيق مكثف للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

أكد جمال، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف المالي وموقف العضوية ودور الحزب في التدخل لتقديم بعض الخدمات الجماهيرية مثل تراخيص الحظائر وتجديد تراخيص الآبار والعيون الجوفية، بالإضافة لتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لدعم الشباب في إيجاد فرص عمل غير تقليدية وطرق دعم هؤلاء الشباب ونتائج المؤتمر الأول لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الذي نظمه الحزب بالأمس بمقر مكتبة مصر العامة.

 

 وأشار جمال، إلى أن الاجتماع جرى عقده تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن.

 

وفي نفس السياق نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، وبالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، المؤتمر الأول لتنمية المشروعات وريادة الأعمال.

 

 وقالت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان إعلامي لها، اليوم الجمعة، إن المؤتمر جرى تنظيمه بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، بحضور جمال آدم أمين عام الحزب بالمحافظة، محمود سبع مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ولفيف من قيادات الحزب والمهتمين بالمشروعات وريادة الأعمال. 

 

وأضافت ذخيرة، أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعريف الشباب بأهم المشروعات التي يمكن أن تنفذ بمجتمعاتهم وذات عائد مادي كبير، كما سيتم التعريف بكافة سبل الدعم التي يوفرها الجهاز للشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات متوسطة أو صغيرة، وآفاق التنمية وما توفره المشروعات من فرص عمل.

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حزب مستقبل اجتماع ا خطة وملامح العمل الحزبي الخدمات الجماهيرية فيروس كورونا للإجراءات الاحترازية

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