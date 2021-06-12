السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يترأس صلاة القداس الإلهى بكنيسة القديسين بالإسكندرية.. اليوم

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تستعد كنيسة مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء و المعروفة بكنيسة القديسين بالإسكندرية للاحتفال باليوبيل الذهبي تأسيسها. 

 

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في السادسة من  صباح اليوم السبت صلاة تدشين الكنيسة بمشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسهم الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة بالإسكندرية والأنبا إيلاريون والأنبا هيرمينا الأساقفة العموم بالإسكندرية بالإضافة إلى مشاركة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.


وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي تتخذ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أثناء طقس التدشين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وفردا في كل دكه.

 

وأعلنت كنيسة مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء سيدي بشر عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه سيتم بث صلوات القداس والتدشين عبر صفحتها على "فيس بوك" بالإضافة إلى القنوات الفضائية المسيحية.

 

وتتميز كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر، بمكانة كبرى في الإسكندرية، كونها موطن حادث التفجير في عام 2011 الذي يعرف باسم تفجير كنيسة القديسين.

 

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ زار الإسكندرية عده مرات خلال عام 2021 إذ ترأس صلوات أحد الشعانين بكاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية وقداس خميس العهد بدير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط والاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء كنيسة الملاك ميخائيل بشرق الإسكندرية.

 
من جهته تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل في 21 يونيو الجاري لمده 21 يومًا تنتهي بعيد القديس بطرس وبولس الرسول والذي يحل في 12 يوليو المقبل، إذ تقيم الكنائس القداسات الإلهية بإجراءات احترازية مشددة.

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