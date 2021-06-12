حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقه بالدقهلية

أمر المستشار أحمد المسلمي رئيس نيابة طلخا وتحت إشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام الاول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقه بسكين بعدما طالب المجني عليه والدته بأموال أعطاها لها وطالبها بردها وتدخلت أختهما لإبعاد المجني عليه عنها إلا أنه دفعها وسقطت علي الأرض، وأخذ المتهم سكينا وطعن شقيقه بها فوقع علي الأرض غارقا في دمائه.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ إلي مأمور مركز شرطة طلخا، بمصرع "أحمد عبد العزيز محمد الشربيني"، 20 عاما عامل مقيم في شارع العيسوي، ببندر طلخا.

وبانتقال قوة من وحدة مباحث طلخا، بقيادة العقيد علي خضر مفتش المباحث، والمقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث طلخا، والنقباء أحمد محسن، وسعد محمد عبدالله، معاوني المباحث، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه ويدعي "محمد"، 29 عاما عامل مقيم بنفس المكان وتبين أن له ملف جنائي "مسجل شقى خطر – سيطرة إجرامية".

وبسؤال والدة وشقيقة المجنى عليه، فى محضر الشرطة، أكدا أن المجني عليه أعطي مبلغ مالي لوالدته، وطالبها برده، وتدخلت شقيقته، فدفعها المجني عليه وتدخل المتهم لاعتراضه علي دفع المجني عليه لشقيقتهما، وأخذ سكينا وطعنه به فسقط علي الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلي المستشفى.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة المباحث شراف رئيس مباحث المديرية من ضبط المتهم والسلاح المستشفى و إخطار النيابة العامة والتى أمرت نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وبالعرض على النيابة العامة اصدرت قرارها السابق بحبسه على ذمة التحقيقات.