السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. وثائقى جديد يرصد مشوار تنسيقية الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاقها السبت فيلم وثائقي يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين تحت عنوان "ثلاث سنوات من الحلم".

 

وتطرح التنسيقية خلال الفيلم الوثائقي عددًا من الأسئلة منها كيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكذلك كيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن. 

 

ويذاع الفيلم على صفحة التنسيقية على "فيسبوك" وقناتها على "يوتيوب".

بندوة حوارية وصالون سياسي.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفل بالذكرى الثالثة لانطلاقها 

وأطلقت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حوارية على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان في عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟ مساء الجمعة الموافق 11 يونيو الجاري.

 

أدار الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبد العاطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

 

ويناقش المشاركون في الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها في زيادة وعي الشباب، ودورها في الأزمات والمبادرات التي قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية. 

 

كما تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي مساء اليوم السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".

 

 وتتضمن مناقشات الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالعصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية. ويشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمي، وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ. 

 

كما يناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبل الكيان وخططه القادمة. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين يلم وثائقي ثلاث سنوات من الحلم التنسيقية القرار وثائقي

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