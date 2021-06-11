سعر الغاز الطبيعي العالمي يواصل الصعود

يواصل سعر الغاز الطبيعي العالمي صعوده لليوم الخامس على التوالي بنهاية تعاملات اليوم، ليقفز إلى أعلى مستوى له لأول مرة منذ أكثر من عام ، وذلك بعد أن شهد انخفاضاً حادا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021 ، ليعاود الارتفاع مجددا بالتزامن مع أسعار النفط العالمية «برنت».

وارتفع سعر الغاز الطبيعي العالمي اليوم عن آخر تحديث اليوم الذى تجاوز به سعر الـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

سعر الغاز الطبيعي العالمي يواصل صعوده لأعلى المستويات منذ أكثر من عام

وتنشر «الدستور» آخر سعر للغاز الطبيعي العالمي، حسب بورصة نيويورك التجارية، حيث سجلت العقود الآجلة لسعر الغاز الطبيعي 3.296 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لترتفع نحو أكثر من 200 سنت عن تداولات الأسبوع الماضي.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة بشكل عام.

سعر الغاز الطبيعي العالمي يواصل صعوده لأعلى المستويات منذ أكثر من عام

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء عملية التصدير.

وبدأت بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي، في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثالثة من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز.

سعر الغاز الطبيعي العالمي يواصل صعوده لأعلى المستويات منذ أكثر من عام

ومع انخفاض الاحتياطيات المحلية باستمرار فى الدول الأوروبية وتزايد التوترات الجيوسياسية، فمن المتوقع أن يتخذ الأوروبيون تدابير لتعزيز أمن الطاقة لديهم، وهذا يعني أنه يمكن تفضيل تدفقات الغاز الطبيعي المسال على الغاز الطبيعي من المورد التقليدي روسيا والذي يستخدم بأغلبية ساحقة خطوط الأنابيب والمعدلات الثابتة.

اكتشاف أول حقل بري للغاز فى مصر

واكتشفت مصر أول حقل بري للغاز في منطقة أبوماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول والذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبوقير البحري في البحر المتوسط في 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبوالغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.