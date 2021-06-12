«أبو شقة»: «التنسيقية» تستهدف بناء الجانب السياسي في الجمهورية الجديدة

وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، التهنئة لشباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكري الثالثة .

وقال رئيس حزب الوفد: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ليست مجرد تجمعا يضم بين جنباته مجموعة من خيرة شباب مصر، المنتمين للأحزاب السياسية الرسمية المعتمدة ،ومن بينها الوفد، ولكنها أصبحت مؤسسة تستهدف بناء الجانب السياسى، فى الجمهورية الجديدة، لأن إعادة تكوين الدولة، الذى يسير بسرعة من حيث بناء المدن، وتشييد الطرق والأبنية، يحتاج أيضا لبناء الإنسان، والفكر، ووجود المؤسسات الداعمة للدولة المصرية المدنية الحديثة، التى تمثل التنسيقية إحدى هذه المؤسسات".

وأضاف: "لا يمكن أبدا أن ننسى الدور الإيجابي الفعال لأعضاء التنسيقية فى مجلسى النواب والشيوخ، لقد تابعت أدائهم الوطنى ونشاطهم التشريعى ومشاركتهم فى كافة المناقشات، وهو أداء يؤكد أننا أمام نموذج جيد من العمل البرلماني".

وتابع: “إن ما أتمناه هو زيادة المساحة الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجالي التدريب والتأهيل السياسي بمفهومه الشامل، ونريد للتنسيقية أن تتحول إلى مؤسسة تستقبل المبدعين في كافة المجالات، بدءا من الشعر والأدب والرياضية والفن، وصولا إلى العلوم والتكنولوجيا، لأن الخطوات التى اتخذتها لتمكين الشباب من العمل السياسى الديمقراطى المدنى، يسمح لها باستقبال نماذج تبحث عن فرصة لإخراج ما بداخلها من إبداع".

واختمم: "تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذى منح لهذه المؤسسة فرصة الخروج للنور ليصبح عمرها الآن ثلاث سنوات من النجاح، وتحية لكل القائمين عليها، لأنهم مستمرون في تحقيق مفهوم بناء المستقبل يبدأ من مساندة الشباب".

ندوة حوارية على "كلوب هاوس".. ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية في ثلاث سنوات؟

وكانت بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حوارية على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان في عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟.

يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبد العاطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويناقش المشاركون في الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها في زيادة وعي الشباب، ودورها في الأزمات والمبادرات التي قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.