«التضامن» تعلن الموعد الرسمى لصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد القادم، لبدء صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة عن شهر يونيه، وسط إجراءات احترازية مشددة، لأكثر من 3.4 مليون مستفيد.



وأعلنت وزارة التضامن، أنه سيتم بدء صرف الدعم النقدى لـ"كرامة" لأكثر من مليون و260 ألف مستفيد، بدءًا من يوم الأحد وحتى الثلاثاء، من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما سيتم صرف الدعم "تكافل" والذين يبلغ عددهم ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يونيو.



الاستعلام عن تكافل وكرامة



وأعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدة خطوات للاستعلام عن أسماء المقبولين في "تكافل وكرامة" من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك بعد اتجاه الوزارة إلى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، أو من خلال الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680.

دعم السيدات

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي، ومن بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة حوالى 3.4 مليار سنوياً، حيث كفل برنامج "تكافل وكرامة" الدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لإطلاقه حقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادي.



الزواج المبكر

وأوضحت وزارة التضامن، أنه فى ظل اتجاه الوزارة لحماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام، ستقوم الوزارة بإجراء بعض التعديلات علي شروط الحصول علي الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة.