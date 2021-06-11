الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أمين «التعاون الإسلامي» يهنئ الإمارات والجابون وألبانيا لفوزهم بعضوية مجلس الأمن

يوسف بن أحمد العثيمين
يوسف بن أحمد العثيمين

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تهانيه للدول الأعضاء في المنظمة: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الجابون، وجمهورية ألبانيا، بمناسبة فوز تلك الدول في انتخابات الأمم المتحدة بمقاعد في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022 ــ 2023.

وأشار الأمين العام، في بيانٍ له مساء اليوم، إلى أن فوز الدول الأعضاء بمقاعد في مجلس الأمن الدولي إنجاز دبلوماسي يعكس دورها في ترسيخ السلام الدولي والجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم، ومشاركة العالم قيم الإسلام السمحة التي تدعو للحوار والتعايش والسلام ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف.

من جانبه، قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة انتخابها المستحق لعضوية مجلس الأمن الدولي، والذي يأتي تتويجًا لمساعيها المستمرة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، متمنين لها التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة ومواجهة التحديات الراهنة".

انتخاب الإمارات

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، دولة الإمارات عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، للفترة من 2022-2023، إثر حصولها على 179 صوتًا.

وتعليقًا على ذلك، قال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "انطلاقًا من المبادئ والقيم التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية".

من جانبه، قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن انتخاب دولة الامارات لعضوية مجلس الأمن للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ يعكس دبلوماسيتها  النشطة وموقعها الدولي ونموذجها التنموي المتميز.

 وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد، ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي".

امين عام التعاون الإسلامي الإمارات مجلس الأمن مقاعد الامم المتحدة

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