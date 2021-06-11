سر نور الشريف وفريد شوقى فى حياة الفنانة فاطمة كشرى

"أنا الحاجة فاطمة كشري، عملت عملية فتاق فظيع، بعد ما ربنا رزقني بدكتور شاطر في مستشفى في حدائق الأهرام، بعد العملية بأربعة أيام، شعرت بشيء مكلكع في بطني، وكان كل ما يغير على الجرح، وطبعًا كنت بدفع 650 جنيها وكان هو المتكفل بأول يوم لوجودي في المستشفى، لكني قضيت 9 أيام، شكوت له ما أشعر به في بطني، لكنه كان يرد: ده من شد الألم". هكذا روت الفنانة فاطمة كشري معاناتها إثر إجرائها لعملية جراحية في الأيام الماضية.

توجهت "فاطمة" إلى عيادة الطبيب، وشكت له ما تشعر به، فاكتشف تفاقم العملية، وتناولت كمية كبيرة من المضادات الحيوية، فشكت له "يا دكتور أنا هموت على إيدك"، فرد: "أنا كل اللي عليا إني أجري العملية، والشفاء ده بتاع ربنا".

بعدما خرجت من غرفة العمليات، للمرة الثالثة، لمحاولة تخفيف آلامها، والورم الذي تضاعف بعد إجراء العملية الجراحية الأولى.

استغاثت الفنانة فاطمة كشري بالجمهور، لتتوصل إلى طبيب جراحي يخلصها من آلامها وتفاقم الجرح الطبي الذي نتج عن الجراحات المتكررة من ذات الطبيب.

تدخلت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي للتكفل بمصاريف علاج "فاطمة" رغم أنها لا تمتلك عضوية بالنقابة.

أقدم كومبارس

الفنان أحمد مكي تدخل للتكفل بعلاج الفنانة فاطمة كشري، بعدما شاركت معه في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" عام 2010.

في تصريحات صحفية، روت "فاطمة" أن "مكي" أرسل لها مديرة أعماله للاطمئنان على حالتها الصحية " أعطتني مبلغ ودفعت مصاريف العلاج وإجراء الأشعة المطلوبة".

بدأت الفنانة فاطمة كشري المشاركة في تقديم أدوار هامشية "كومبارس" في السينما والدراما المصرية منذ عام 1998، ورغم ذلك حظيت بشهرة لدى الجمهور، لإجادتها تقديم الأدوار التي جسدتها.

ظهرت للمرة الأولى في فيلم "صراع الأحفاد" عام 1988، وشاركت في مسلسل "ليالي الحلمية" الجزء الثالث، وتوالت مشاركاتها الهامشية في الأعمال الفنية التي وصل لـ141 عملا فنيا، ما بين المسرح والدراما والسينما.

تحكي "فاطمة" أنها شاركت في "كتيبة الإعدام" إخراج عاطف الطيب، في دور طالبة محجبة مع الفنان نور الشريف، قالت "وبعد كده انطلقت".

واعترفت "فاطمة" أنها غوت السينما لحبها في الفنانين "نور الشريف" والفنان فريد شوقي.

سر"كشري"

ورثت "فاطمة" لقب "كشري" نسبة لامتلاكها عربة الكشري رفقة زوجها الذي ورث المهنة عن والده وأجداده، "جوزي أبا عن جد بتاع كشري، واشتغلتها في مسلسل بني هلال، بعدها شاركت في فيلم إنتاج مشترك تركي مصري في واحة سيوة، وقضت 12 يومًا، وأخدت 25 جنيها في اليوم".

تكفلت "فاطمة" بتربية إخوتها البنتين، وأثناء وجودها لشراء ثلاجة من شارع عماد الدين، فوجئت بتصوير أحد الأعمال الفنية "توجهت إلى عم ترك، فقالي إجري شوفي شميس، معندناش أوردر، فصعدت للنقابة، ملقتش شغل، فرحت لشخص، إدني صراع الأحفاد، وكتيبة الإعدام، وأخدت 10 جنيهات".