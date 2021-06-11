«كرهت أنور وجدي لأنه عذب أمي».. اعترافات زكي فطين عبد الوهاب عن الكبار

"كنت استغرب أن السيدة التي تجلس أمامي كانت هي نفسها السيدة التي أشاهدها في الأعمال الفنية، كان لدي شعورين، الانبهار الشديد بها كفنانة، وفي نفس الوقت أمي السيدة البسيطة التي تتكفل برعاية أولادها". هكذا حكى الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن علاقته بوالدته الفنانة ليلى مراد، بعدما قررت اعتزال الفن، وذلك أثناء وجوده في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة "سي بي سي".

اعترف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أنه لم يحب الفنان أنور وجدي أبدًا"، لأنه سمع منها ما دفعه لكرهه، كما أنها تعذبت معه كثيرًا، قال شعرت أنها عاشت في عذاب كبير معه، كان يتسلط عليها".

تعرفت الفنانة ليلى مراد على المخرج فطين عبد الوهاب، روى "زكي" قصة لقائهما مصادفة، أثناء سيرها بالسيارة، فسألت عن مكان، فاجبها "فطين"، فوقع الحب بينهما من أول نظرة، التقوا بعدها في جلسة عائلية، وتقدم للزواج منها، ووافقت عليه "شعرت بنبل شديد في شخصيته".

تغير صورتها بعدما كبر عمرها، لم تحب ليلى مراد أن تظهر بصورة لا تحبها، فقررت الاعتزال، لكنها لم تتوقف عن الغناء في الإذاعة، بالإضافة إلى أنها أحب أن تعيش حياة عائلية بسيطة، تربي أولادها، قال "زكي": "كانت تعيش في البيت كربة منزل، ترعى كل شئون أولادها، وتشرف على المطبخ، و تلتقي بصديقاتها، زينب صدقي، و مديحة يسري، ومجموعة كبيرة من الفنانين".

كانت الفنانة ليلى مراد تعيش في منزلها، كما قدمت شخصية "ليلى" في فيلم "شاطئ الغرام" مع الفنان حسين صدقي، عام 1950.

الإشاعات

قبل وفاتها بثلاثة أسابيع، أثناء تردد زكي فطين عبد الوهاب على بائع الصحف، قرأ مانشيت صحفي "ليلى مراد جاسوسة إسرائيلية"، بالصدفة قرأت والدته ليلى مراد المجلة الفنية، وغضبت بشدة وشعرت بألم شديد.

ردد صاحب الإشاعة، أن الفنانة ليلى مراد تتبرع بالجيش الإسرائيلي من أموالها الخاصة، لكن أثناء وجودها في سوريا أجرت اتصالات بأفراد الدولة المصرية، لتنتهي الأزمة.

أكد "زكي" أن الفنانة ليلى مراد أعلنت إسلامها 1947، وقبل أن تعلن إسلامها، وقت أن كانت تعتنق اليهودية، كانت تحب السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وكانت تحب سماع القرآن الكريم" كان بيجلنا كل جمعة الشيخ محمد، كانت تعشق صوته، وهذا ما اعتادت عليه أصلًا في منزلها أيام اليهودية". أسلمت الفنانة ليلى مراد، رفقة شقيقها منير مراد في وقت واحد "خالي منير كان البهجة في حياة أمي، كان يقضي معنا فترات طويلة في الإسكندرية، ويغني ويقلد الفنانين".

أزمات

اعترض الفنان فطين عبد الوهاب على التحاق ابنه الفنان زكي فطين عبد الوهاب للعمل في السينما" والدي كان ضابط جيش، وعمي سراج منير، ومعظم الناس متعرفش إنه عمي، هو اسمه مركب سراج منير عبد الوهاب، أثناء سفر عمي لألمانيا لدراسة الطب، لكنه التقى بالمخرج محمد كريم، فدفعه لدراسة المسرح، وفور عودته أقام جدي حفلة لعمي سراج لإنهاء دراسة الطب، لكن طرده من المنزل بعدما علم أنه درس المسرح بدلًا من الطب، وبعدما علم جدي بتردد والدي لزيارة عمي في بلاتوهات السينما، طردهما سويًا".

الفنانة ليلى مراد، لم ترفض التحاق "زكي" للعمل في السينما، لكنها كانت تخشى عليه من الوسط الفني.

تنقلت الفنانة ليلى مراد، بين أكثر من منطقة سكنية، خاصة بعدما انفصلت عن زوجها فطين عبد الوهاب، تعرضت لأزمة مادية، دفعتها إلى بيع معظم ممتلكاتها، وعمارتها، والفيلا الخاصة بها، قال "زكي":"في تلك الفترة لم تكن تتقاضى مقابل حق الأداء العلني عن إذاعة أعمالها الفنية، خاصة وأنها لم تكن تمتلك عقلية تجارية، بالإضافة إلى غلو العقارات ولم يكن يتخيل أحد ذلك أبدًا، وهو عرضنا لأزمة مادية".

زواج سعاد حسني

أثناء دراسة زكي فطين عبد الوهاب في معهد السينما، وكان يتدرب في فيلم "أهل القمة"، والتقى بالفنانة سعاد حسني، فعرض عليها الزواج "لم تكن موافقة، تخطت، فدخلت على والدتي، وقولت لها أنا بحب سعاد حسني، تخضت طبعًا، نجم كبيرة وأنا طالب في الدفعة الثانية، ولغاية آخر فترة قبل انفصالي عن سعاد حسني، كانت تحبها، رغم أنها لم تقبل حكاية الزواج".

درس زكي فطين عبد الوهاب، الإخراج السينمائي بمعهد العالي للسينما، لكنه لم يكمل دراسته، لحبه للكتابة، إلى أن دخل عالم التمثيل صدفة، أثناء عمله مع الفنان يوسف شاهين كمساعد للإخراج، وطلب منه "شاهين" تأدية مشهد للسخرية من أفلام الأبيض والأسود في فيلم "اليوم السادس" عام 1986. وشارك في بطولة فيلم "مرسيدس" مع الفنانة يسرا، قال:"كنت أرفض التمثيل، إلى أن عدت لمسلسلي أهل كايرو وعيش نعام". عام 2010.