السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

رئيس «بيع المصنوعات»: التحول الرقمي يضاعف إيرادات الشركات ويقضي على الفساد

محمد عنارة
محمد عنارة

قال محمد عنارة، رئيس شركة "صيدناوي" بيع المصنوعات المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن مشروع التحول الرقمي سيعمل على تنمية الشركات التجارية في قطاع الأعمال العام. 

وأضاف عنارة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التحول الرقمي سيساهم في تنظيم آليات العمل في الشركات، موضحا أنه سيمكن الشركات من زيادة الإيرادات عبر النظام التكنولوجي الجديد الذي سيعمل على توفير الموارد والمعلومات التي يحتاجها القطاع التجاري.

وأكد أن الحكومة تعمل على تنمية الموارد في الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في التطوير وإعادة الهيكلة، وعليه التحول الرقمي سيعمل على إغلاق باب الفساد في القطاع العام ويخفض من الخسائر.

وشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة، بين شركة فودافون وفايبرمصر، ضمن برنامج التحول الرقمي.

ويستهدف برنامج التحول الرقمي للشركات القابضة و التابعة  تحسين وميكنة نظم العمل، و ذلك من خلال برامج تخطيط و إدارة موارد الشركات ERP في 63 شركة قابضة و تابعة، والتي تعد رائدة.

وتشمل تحول جذري وشامل في كافة محاور التشغيل وهي المالية والمشتريات والمخازن والمبيعات والموارد البشرية والإنتاج.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه سيتم الانتهاء من 95% من مشروع التحول الرقمي بالشركات نهاية العام المقبل 2021.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك بعض الشركات المؤهلة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، حيث يوجد 15 شركة جارِ الانتهاء من التركيب والتشغيل فيها، ومن المفترض أنه سيتم الانتهاء من شركتان في فبراير المقبل، وهناك شركتان تم الانتهاء منهما بالفعل، فضلا عن الانتهاء من عدد 15 شركة قريبا، حيث تمثل تلك الشركات 90% من أصل 63 شركة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق ذات الأعمال التي أجريت في المشروعات السابقة على 90% من أصل 63 شركة، إلى جانب أن هناك 65 شركة سيتم البدء في أعمال التشغيل والتركيب فيها، موضحًا على سبيل المثال أنه عند الانتهاء من أعمال مشروع التحول الرقمي في شركة المحلة الكبري سيتم تطبيق ذات الاعمال على غرارها في 9 شركات أخريين.

وأكد أنه في نهاية عام 2021 سيتم الانتهاء من 95% من المشروع، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الاستضافة والتي ستكون في مركز فودافون، حيث يحتاج هذا المشروع إلى مركزين، من بينهم مركز رئيسي تم الانتهاء منه والآخر مركز احتياطي والذي سيتم التعاقد معه، وبذلك ستكون انتهت الشركات من تنفيذ المشروع.

الحكومة التجارى المصرية الموارد البشرية قطاع الاعمال شركة قابضة شام منظومة التحول الرقمي

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