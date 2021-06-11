ضبط موظف بحوزته 23 تذكرة هيروين قبل ترويجها فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من القاء القبض علي موظف وبحوزته 3 قطع كبيرة بيج لجوهر الهيروين و23 تذكرة وميزان و10 آلاف جنيه أثناء محاولة تسليمها لعدد من موزعي ومدمني المخدرات بمدينة الفشن

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بني سويف، يفيد بتمكن الرائد عمرو حسونة معاون مباحث الفشن، والنقباء مسعد ذكي وحسين ابراهيم وشريف فارس وبسام ابراهيم معاونو المباحث، من ضبط موظف يدعى "علاء.ا" 44 سنة، ومقيم بمركز سمسطا وبحوزته 3 قطع كبيرة بيج لجوهر الهيروين و23 تذكرة وميزان و10 آلاف جنيه أثناء محاولة تسليمها لعدد من موزعي ومدمني المخدرات بمدينة الفشن

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والميزان لوزن الكمية وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، من فك لغز عثور أهالي قرية منسابة التابعة لمركز الفشن علي جثة شاب من أبناء القرية مقيد اليدين وملفوفة داخل بطانية وملقاة في مياه بحر اليوسفي.

وتعود الواقعة بعدما تلقي اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتلقيه

وانتقل العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بني سويف والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن ومعاونو رئيس المباحث إلي مكان الجثة لكشف

وتوصل فريق البحث التى قادها رجال المباحث إلى أن وراء جريمة القتل شاب يدعي "محمود. ح" 25 عاما ومقيم بذات القرية وأنه صدم المجني عليه بجراره الزراعي أثناء أستقلال المجني عليه دراجة بخارية، وقام بعدها بالقاه في مياه ترعة بحر اليوسفي لإبعاد الجريمة عنه وأن سبب ارتكابه للجريمة وجود خلافات مالية بينهما وراء ارتكابه للجريمة.