وزير خارجية الكويت يهنئ نظيره الإماراتى بفوز بلاده بعضوية مجلس الأمن

أجرى وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح، اتصالًا مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نقل خلاله التهاني بمناسبة فوز الإمارات بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن لعامي 2022-2023.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد رحبت في بيان لها مساء اليوم، بانتخاب المجتمع الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت الوزارة أن اختيار المجتمع الدولي يعكس الدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التهاني للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعبًا وتمنياتها بالتوفيق والسداد خلال فترة العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن وبما يحفظ ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

انتخاب الإمارات

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، دولة الإمارات عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، للفترة من 2022-2023، إثر حصولها على 179 صوتًا.

وتعليقًا على ذلك، قال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "انطلاقًا من المبادئ والقيم التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية".

من جانبه، قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن انتخاب دولة الامارات لعضوية مجلس الأمن للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ يعكس دبلوماسيتها النشطة وموقعها الدولي ونموذجها التنموي المتميز.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد، ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي".