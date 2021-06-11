«المعمورة»: التعاون مع القطاع الخاص أحد حلول تنمية إيرادات الشركات

قال حمدي أحمد رئيس شركة المعمورة، إن التعاون مع القطاع الخاص هو أحد الحلول الهامة لتنمية إيرادات الشركات.

وأضاف رئيس شركة المعمورة في تصريحات لـ«الدستور» أن الحكومة تعمل على تنمية الاستثمارات في الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في التطوير وإعادة الهيكلة للشركات.

وأوضح رئيس شركة المعمورة أن التعاون مع القطاع الخاص يعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات المختلفة التي تحتاج خبرات وقدرات يمتلكها القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على دعم القطاع الخاص من أجل المشاركة في التنمية وهو ما يوضح نجاح برنامج الحكومة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.