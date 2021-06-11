السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يعكس مكانتها

رئيس الاتحاد العربي
رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان

أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أهمية انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة للعامين القادمين ممثلة عن منطقة آسيا والمحيط الهادي للفترة 2022 - 2023، لما يمثله هذا الفوز من إبراز للمكانة الدولية والمحورية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونجاحها في إبراز دورها ودبلوماسيتها الدولية في كل ما يتعلق بتحقيق الخير والسلام والتنمية بالعالم، وهو الدور الذي أكدته دول العالم اليوم بانتخابها لدولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس الأمن الدولي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، اليوم الجمعة، قال عيسى العربي في بيان إن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن انعكاس لما تحمله دول العالم من تقدير واحترام لسياسات الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وللجهود التي يبذلها قادتها لتحقيق السلام والتنمية بالعالم.

وتقدم رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بالتهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز العالمي الرائد الذي حققته الدبلوماسية الإماراتية للمرة الثانية بفوزها بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي، وهو ما يضيف إلى جملة إنجازاتها ونجاحاتها الدولية التي تحققها على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن سيسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام بالعالم وذلك إنطلاقا من الرصيد الإنساني والحضاري الذي أرسته الإمارات كمنهجية دائمة في نهجها وسياساتها.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا ودولة الإمارات أعضاء في مجلس الأمن الدولي لفترة مدتها عامان تبدأ اعتبارا من الأول من يناير 2022.

ولم تكن هناك أي معارضة في انتخاب الدول الخمس لعضوية مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة والمعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وستحل هذه الدول محل إستونيا والنيجر وسانت فينسنت وجرينادين وتونس وفيتنام.

وتُخصص المقاعد في المجلس لمجموعات إقليمية لضمان التمثيل الجغرافي، لكن حتى وإن خاضت الدول المرشحة الانتخابات دون أي معارضة داخل مجموعتها فهي لا تزال بحاجة إلى الفوز بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الإمارات عيسي العربي رئيس الاتحاد لحقوق الإنسان مجلس الأمن

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