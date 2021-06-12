نانسى ناجى تشارك بلوحتين عن المرأة فى كرنفال الفن التشكيلى

عبرت الفنانة التشكيلية نانسي ناجي عن سعادتها بمشاركتها في الدورة الرابعة لكرنفال الغردقة للفنون، والمقرر عقده من ٢٣ إلى ٣٠ يونيو الجاري بمحافظة بالغردقة، ويأتي تحت رعاية محافظ البحر الأحمر في كرنفال يضم العديد من الفنانين التشكيليين.

وأشارت الفنانة نانسي ناجي إلى أن الفنان التشكيلي محمد حميدة هو صاحب فكرة هذا السمبوزيوم مؤسس أوستراكا للفنون، وقدم أفكار مختلفة ومتعددة، ولقد سبق لي المشاركة في الدورة السابقة من فاعلية هذا السمبوزيوم، وكان في الممشى السياحي بالغردقة.

وأضافت:"حضر عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب، ولقد شاركت بعدد من اللوحات أعبر فيها عن حالة المرآة والرسم علي المراكب بالألوان المعروفة بالسيرف بورد".

وتابعت: "في الدورة الرابعة التي سوف تنعقد في 23 من أبريل سوف أشارك بلوحتين عن المرأة ورسم على المراكب، ولقد سبق لي في الدورة الثالثة الرسم على المراكب وقدمت عملًا ناجحًا وحاز على أعجاب الأجانب بالممشى ونال إعجاب السفير الروسي بمصر، مع إضافة تقدم في المرحلة ونضوج للتجربة في رسم المراكب، ويوجد تنافس شريف بين الفنانين المصريين والعرب والأجانب الكل في محاولة باختلاف المدارس الفنية كالتجريدية التعبيرية والسيريالية والتاريخية والانطباعية، بجانب المدارس المعاصرة التي تم انتشارها على مستوى العالم".

وأكدت نانسي ناجي أنها قادرة عبر مفرادتها التشكيلية الخاصة على التعبيرعن المرأة بكل حالتها الإنسانية والعاطفية، وهذا في حد ذاته البحث المتمثل في figures وبورتريهات المرأة.

ولفتت إلى أن الفنان محمد حميدة أحميدة "قدم الكثير في الكرنفالات السابقة بأفكار متعددة ومختلفة، وكل دورة لها فلسفتها الخاصة وفكرها المتجدد مما يحدث تنافس دوليًا بين فناني الدول المشاركة".

جدير بالإشارة إلى أن الفنانة التشيكيلية نانسي ناجي صحفية ورسامة فنون جرافيك، شاركت في مؤتمر الشباب الوطني "ابدع انطلق" بشرم الشيخ ، كما شاركت في الملتقى الدولي الثاني والثالث للكاريكارتير بقصر الفنون .

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الفن التشكيلى