مصطفى: بيان تأسيس تنسيقية الأحزاب جسد أماني وأحلام الشباب 

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حركت الكثير من المياه الراكدة فى الحياة السياسية، مشيرًا إلى أنه مر ثلاث سنوات على تلك التجربة وأن هذا الكيان خلق حراك فى الحياة السياسية المصرية.

وأضاف مصطفى، خلال إدارته للندوة الحوارية التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟، أن البيان التأسيسى الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى 12 يونيو 2018 جسد بعض الأمانى والأحلام الذى كان يحلم به الشباب وكان بداية مولد كيان جديد سياسى أثرى كثيرا الحياة السياسية المصرية خلال الثلاث سنوات.

ونظمت أمس الندوة الحوارية التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟، يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس كريم عبد العاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور سيد أبو فرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وناقش المشاركون فى الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

ومن المقرر أن تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسى مساء اليوم السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء" وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك فى الصالون إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمى، وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسلمى السيرتى عضو التنسيقية، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.