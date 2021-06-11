«التضامن»: «ديارنا» يستهدف ضم العمالة غير المنتظمة لمظلة القطاع الرسمي المنظم

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، إن معرض ديارنا للأثاث والمنتجات اليدوية يستهدف جذب العمالة غير المنتظمة، وضمهم تحت مظلة القطاع الرسمي المنظم الذي يهدف إلى حماية كل من المواطن والدولة في آن واحد، وفقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، حيث يعمل المعرض على تسويق منتجاتهم وتقليل اقتراضهم.

وأضافت القباج في تصريحات صحفية، أنه جار التعاون أيضا مع بعض الوزارات لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة غير المنتظمة، من خلال وحدات التدريب والتوظيف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، بما يسهم في عمل سلاسل قيمة في المنتجات الحيوانية والغذائية والبيئية، منح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وهو ما يوفر آلاف من فرص العمل لهذه الفئات.

وأشارت إلى أنه بسبب تداعيات فيروس كورونا، قدمت الوزارة مساعدات عاجلة بقيمة 500 جنيه على 6 دفعات، موضحة أن الوزارة لديها بالفعل بيانات لأكثر من 2.1 مليون من العمالة غير المنتظمة.

وأعلنت وزارة التضامن، أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسـنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل علي إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت أن الوزارة قامت بتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية، كما تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنه جارى العمل على وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة.

ووقعت التضامن بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضمنت تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.