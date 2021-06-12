أبرزها إطلاق حملة لزيادة استثمارات المصريين بالخارج.. جهود «الهجرة» في أسبوع

شهد وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار المهمة.

ومن أبرز حصاد الفترة من 4 - 11 مايو الجاري، إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع البورصة المصرية، حملة توعية لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار في البورصة وسوق المال المصرية

وفيما يلي أبرز فعاليات الوزارة خلال الأسبوع الماضي:

استعراض إنجازات الدولة في 7 سنوات مع المصريين بالخارج



شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في حوار مفتوح مع عدد من المصريين بالخارج، عبر تطبيق "clubhouse"، حضرها نحو 200 من المصريين بالخارج، استعرضت خلالها إنجازات الدولة في السبع سنوات الماضية وجهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات التي تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بربط مواطنينا بالخارج بوطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية، ودور وزارة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم خلال الحوار الذي أداره محمد خيرت مؤسس موقع egyptian streets والإعلامية شيرين عويس: "إننا حريصون على الاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الكفاية الاتصالية مع المصريين بالخارج، لذلك أحرص على المشاركة في ندوات حوارية عبر كافة المنصات المختلفة للتواصل المباشر مع مواطنينا في مختلف دول العالم".

إطلاق حملة توعية لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار في البورصة



أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع البورصة المصرية، حملة توعية لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار في البورصة وسوق المال المصرية، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبورصة المصرية لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار في البورصة ومميزات وضوابط سوق المال المصري وأساليب التداول الإلكتروني، فضلا عن فقد لقاءين افتراضيين عبر تطبيق "كلوب هاوس" بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة، وبمشاركة ممثلي شركات الوساطة، والمصريين بالخارج، للرد على استفساراتهم حول الاستثمار في البورصة.

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إنه في ضوء الحملة تم نشر فيديوهات تعريفية لعدد من الشركات المرخصة تداول الأوراق المالية المصرية والتي تتمتع بخبرة عالمية كبيرة في سوق المال، حيث انضمت حتى الآن 13 شركة وساطة مالية وإدارة استثمار يقدمون مختلف منتجات استثمارية تلبي كافة احتياجات المصريين في الخارج.



وزيرة الهجرة ومسؤولي الأمم المتحدة يستعرضون أوضاع المهاجرين والعالقين في ظل كورونا

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا تشاوريًا عبر تطبيق "زووم" مع كل من إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مصر، وطارق الشيخ المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الكويت، وذلك لاستعراض أوضاع المهاجرين بعد جائحة فيروس كورونا وقضايا العالقين والأطفال في ظل هذه الأزمة العالمية.

في مستهل الاجتماع، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالحضور وأعربت عن سعادتها بعقد هذا الاجتماع كنواة للتعاون المثمر مع مختلف أجهزة ومكاتب منظمة الأمم المتحدة، ثم بدأت سيادتها تستعرض جهود وزارة الهجرة المصرية مع المهاجرين والعاملين بالخارج الذين تضرروا من الجائحة وتداعياتها، موضحة أن الوزارة على تواصل دائم معهم وتقوم بإعلامهم أولا بأول بالشروط والإجراءات التي تتخذها الدول مع مراعاة كامل الاحترام لسيادة كل دولة.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه من الضروري النظر إلى الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في ظل الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا عالميًا، وشددت على أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا مع أبنائها بالخارج حيث حرصت وزارة الهجرة على اطلاعهم بكافة المستجدات، مشيرة إلى لقائها بوزير التربية والتعليم د. طارق شوقي لبحث آلية إجراء امتحانات للطلبة المصريين غير القادرين العودة إلى كويت خلال الفترة الحالية.



الإعلان عن البريد الإلكتروني لتلقي طلبات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

أرسلت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة ببيانات الطلبة المصريين المسجلين في الثانوية الكويتية والمتواجدين بمصر حاليا، للبدء في مخاطبة سفارة الكويت بالقاهرة وفي إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين الدولتين لإيجاد آلية لإجراء الامتحانات الخاصة بهم، وفقا لما يمكن تنفيذه بناء على التواصل مع وزارة التربية بدولة الكويت حرصا من الدولة المصرية على إتمام أبنائها بالخارج العام الدراسي الحالي.



تعاون "الهجرة" و"حياة كريمة" لبحث البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية



شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة "حياة كريمة" بشأن تنفيذ أهداف المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" للحد من ظاهر الهجرة غير الشرعية و"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، فضلا عن إشراك المصريين بالخارج في تطوير قرى الريف المصري، وتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتي تستهدف جودة حياة المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وتوفير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية لهم، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا في هذه المحافظات، الأمر الذي يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يساعد جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وزيرا التعليم والهجرة يبحثان إتاحة مناهج تعليمية على "اتكلم عربي" لأبنائنا بالخارج

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وداليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، في طلب بعض الشرائح للمناهج الدراسية المصرية.

وأكد الدكتور طارق شوقي التعاون المثمر والفعال بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطار استراتيجية الدولة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وما يخص التعليم قبل الجامعي؛ للتأكيد على ترسيخ الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة الثقافات الأخرى، وبناء الإنسان الذي تقوم عليه التنمية.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بتضافر الجهود الحكومية والتعاون المشترك والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في مختلف المراحل العمرية، والعمل في إطار مبادرة "اتكلم عربي" مع دار نهضة مصر والتي تستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية في إطار المبادرة الرئاسية، مشيدة بالمردود الجيد لهذه المبادرة.

عقد جلسة حوارية لـ "صوت مصر في إفريقيا"

واصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، الجلسات الحوارية مع المصريين بالخارج في عدد من الدول الأفريقية، ضمن مبادرة "صوت مصر في إفريقيا" Egypt’s Voice in Africa، والتي تأتي للاستفادة للقوى الناعمة للجاليات المصرية في القارة السمراء، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد إن مبادرة صوت مصر في إفريقيا يهدف لدعم توجهات القيادة السياسية في توطيد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، بالإضافة إلى الاستفادة من القوى الناعمة للمصريين بالخارج لدعم التقارب بين شعوب القارة السمراء، ودعم الاستثمار والسياحة بجهود مشتركة بين مؤسسات الدولة والمصريين بالخارج، مؤكدة أهمية مشاركة السلطة التشريعية للاستماع إلى المصريين بالخارج ودعم المبادرة.