الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«شعير»: منظومة جديدة لتدوال تجارة الأقطان بمصر

الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن الدولة مهتمة بعودة القطن المصري لمكانته العالمية.

وأضاف «شعير» في تصريحات لـ«الدستور» أن الدولة تعمل على تنمية القطن المصري عبر لجنة وزارية مشتركة بين وزارات قطاع الأعمال والصناعة والزراعة.

وأوضح أن القطن المصري له مكانة عظيمة للغاية بجميع دول العالم، مؤكدا أن هناك دول طلبت من هيئة تنمية الصادرات استيراد ألف طن من القطن المصري، نظرا لجودته العالية التي يتيمز بها عن باقي أقطان العالم.

وأشار إلى أن هناك منظومة جديدة لتدوال تجارة الأقطان تم تطبيقها في مصر.

جديد الحكومة بداية وزارة الزراعة القطن وزارة الصناعة قطاع الاعمال السيد القصير وزير الزراعة وزيرة التجارة والصناعة وزارة قطاع الأعمال الغزل والنسيج القطن المصري هشام توفيق التطبيق التجريبى لصناعة لحكومة التنفيذي

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