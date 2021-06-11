«شعير»: منظومة جديدة لتدوال تجارة الأقطان بمصر

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن الدولة مهتمة بعودة القطن المصري لمكانته العالمية.

وأضاف «شعير» في تصريحات لـ«الدستور» أن الدولة تعمل على تنمية القطن المصري عبر لجنة وزارية مشتركة بين وزارات قطاع الأعمال والصناعة والزراعة.

وأوضح أن القطن المصري له مكانة عظيمة للغاية بجميع دول العالم، مؤكدا أن هناك دول طلبت من هيئة تنمية الصادرات استيراد ألف طن من القطن المصري، نظرا لجودته العالية التي يتيمز بها عن باقي أقطان العالم.

وأشار إلى أن هناك منظومة جديدة لتدوال تجارة الأقطان تم تطبيقها في مصر.