البحرين تهنئ الإمارات بانتخابها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اعتزاز مملكة البحرين قيادةً وشعبًا، وتهانيها الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتخاب الإمارات عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022-2023، مباركة لقيادتها وشعبها الشقيق على هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي الذي يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم.

وأكدت الخارجية البحرينية في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، دعم مملكة البحرين لدولة الإمارات العربية المتحدة في عملها كعضو في مجلس الأمن الدولي، مشيدة بالدور البارز الذي تضطلع به في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي، ومساهماتها الدائمة في دعم البرامج الإنسانية والتنموية في العديد من دول العالم.

انتخاب الإمارات

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، دولة الإمارات عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، للفترة من 2022-2023، إثر حصولها على 179 صوتًا.

وتعليقًا على ذلك، قال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "انطلاقًا من المبادئ والقيم التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية".

من جانبه، قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن انتخاب دولة الامارات لعضوية مجلس الأمن للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ يعكس دبلوماسيتها النشطة وموقعها الدولي ونموذجها التنموي المتميز.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد، ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي".