الجمعة 11 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

البواردي: فوز الإمارات بمقعد في مجلس الأمن اعتراف برسالتها

محمد بن أحمد البواردي،
محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي

قال محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، الجمعة، إن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يعكس الاحترام الدولي الذي تحظى به. 

ووفقاً لوكالة أنباء الامارات “وام”، هنأ وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع القيادة الرشيدة ممثلة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بانتخاب الإمارات الذي يؤكد نجاح وقوة وتميز السياسة الخارجية للدولة التي يقودها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقال إن التأييد الدولي الواسع لترشح الإمارات والذي شهدته جلسة الاقتراع التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم يؤكد ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات، ويعد اعترافا بجهودها المشهودة على الساحات العربية والإقليمية والدولية من أجل رأب الصدع وبث قيم التعايش والتسامح والإخاء بين بني البشر ليحيا الجميع في سكينة وسلام.

وأوضح أن الإمارات تؤكد دوما عبر مواقفها المبدئية التي لا تحيد عنها على الساحة الدولية والقيم الأخلاقية الرصينة التي قامت عليها وأرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتواصل القيادة السير على نهجها، أن وقوف المجتمع الدولي معاً والعمل متعدد الأطراف يعد الوسيلة المثلي لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وقال البواردي، إن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن بالتزامن مع "عام الخمسين" يعد بمثابة محطة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات التي نجحت خلال السنوات الخمسين الماضية في تحقيق إنجازات حضارية غير مسبوقة تكلّلت بالوصول مؤخراً إلى الفضاء، فيما تمضي دولتنا اليوم بخطى واثقة على درب التنمية المستدامة، مدعومةً بالرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة.

وأكد أن دولة الإمارات التي سبق أن شغلت عضوية مجلس الأمن لأول مرة في تاريخها في الفترة من "1986 – 1987" واصلت ولاتزال عبر مسيرتها المباركة بتوجيهات قيادتها الالتزام بتعزيز الحوار والدبلوماسية إيماناً بأهمية ذلك في تحقيق السلم والأمن الدوليين وهي المبادئ التي قامت عليها سياستها الخارجية، التي تعمل من أجل عالم أفضل.

محمد بن أحمد البوداري الإمارات الدفاع انتخاب مجلس الأمن

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