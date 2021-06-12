التخطيط والتنمية المستدامة ضمن أجندة فعاليات منحة «ناصر للقيادة»

في إطار استمرار فعاليات النسخة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية، نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التخطيط، ندوة تتحدث عن التنمية المستدامة والتخطيط بحضور النماذج الشبابية المشاركة الذي يبلغ عددهم 120 بواقع 53 دولة يمثلون قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي حملت شعار «جنوب الجنوب»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كما حاضر في الندوة الدكتور أحمد الكمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والذى تحدث فيها عن الطفرة الاقتصادية التى شهدتها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الصعيد الاقتصادى والاجتماعى، حيث أنجزت فى ملف الإصلاح الكثير، وكانت النتائج مبشرة ونالت ثقة المؤسسات الدولية.

وأوضح الكمالي أن، ما اتخذته الحكومة أسهم من إجراءات فى مواجهة تحدى فيروس كورونا، فكانت الحكومة سريعة الاستجابة لمواجهة آثار الأزمة بدعم من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي خففت كثيراً من حدتها، والحكومة ماضية في تحقيق وبلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

كما أكد أن مصر تمتاز بوجود موارد طبيعية وبشرية هائلة، وإرادة حقيقية للمضى قدماً فى الإصلاح، وتعمل من أجل تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وهو أمر ملحوظ ويحظى بإشادات دولية عديدة.

وأشار نائب وزيرة التخطيط إلي سعادته البالغة في انعقاد منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في نسختها الثانية وبمشاركة هذا الكم الهائل من النماذج والنخب الشبابية في قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مؤكدا أن هذا المحفل يساهم بشكل كبير في تقارب وجهات النظر وتحقيق أواصر التعاون وتشابك الرؤي والأفكار والمقترحات بين الشباب المشاركين في مجال التخطيط والتنمية المستدامة.

وقد شهدت الجلسة الحوارية تفاعل كبير من قبل الشباب المشارك حيث تم طرح العديد من الاسئلة والمقترحات و التى تهم القارة السمراء والعالم العربي.