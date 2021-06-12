السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من إسكندرية للقاهرة.. رحلة عداءة فى ماراثون «البوسكو» بالعاصمة الإدارية

روعة حسن
روعة حسن

لم تتردد العداءة الإسكندارنية روعة حسن، حين شاهدت خبرًا حول تنظيم ماراثون ركض في العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، باسم «ماراثون البوسكو»، لتُقرر سريعًا أن تُسجل اسمها واحدة من كثيرون أتوا من أماكن مختلفة حول الجمهورية، إضافة إلى أجانب، للمشاركة في الحدث الرياضي.

روعة

عودة سباقات الفريق الرياضي «كايرو رانرز» أعادت الروح من جديد للركض في القاهرة، بعد نحو عامين من التوقف، ليُنظم الفريق حدثه الأول عند عودته قبل أشهر على شواطئ دهب في جنوب سيناء، ثم يعود مُجددًا من العاصمة الإدارية في مسار يركض خلاله العدائين على أرض مدينة المستقبل في مصر، مرورًا بالأبراج العملاقة، والبرج الأيقوني الذي سيُصبح الأعلى في إفريقيا بعد الانتهاء منه.

سباق العاصمة الإدارية

«روعة» قائدة فريق R-Team  في الإسكندرية، كانت حاضرة في المكان والزمان عند نقطة الانطلاق، بحثًا عند مشاركة جديدة بحثًا عن مُتعة يلقاها العداء عند اتمامه المسافة، ووصوله لخط النهاية، مُحققًا الهدف الذي أتى لأجله.

احتفال الميدالية

ثلاثة سباقات حددها «كايرو رانرز» كانت في انتظار العدائين هُناك، 10 كيلومترات، 5 كيلومترات، وكيلو متر واحد (سباق عائلات)، كانت روعة قد حسمت أمرها بالمشاركة في سباق الـ 5 كيلومتر، خاصة وأنها شاركت قبل أيام في سباق نصف ماراثون مدينتي (21 كيلو).

أسعد اللحظات عند خط النهاية

انطلقت ابنة الإسكندرية عند إشارة البدء، لتُواصل المسير في الطريق المُحدد، حتى وصولها إلى خط النهاية، مُحققة هدفها بالوصول إلى حيثُ أرادت.. «الحدث كان جميلًا للغاية.. والأجواء رائعة، خاصة عند خط البداية، وكانت هُناك أجواء احتفالية جميلة، ونفس الأمر عند خط النهاية كان جميلًا، وميداليات المتسابقين مميزة» ـ تقول روعة، مؤكدة أن التنظيم كان رائعًا للغاية، كذلك الهدايا للفائزين كانت قيمة، ولم تتوقف فقط عند حد المتسابقين الأوائل، ولكنها شملت المتسابقين الأوائل من الفئات العمرية أيضًا.

أجواء احتفالية في الماراثون

تقول ابنة الإسكندرية إن الانطلاقة الثانية بعد عودة «كايرو رانرز» قوية، مشيدة بتصميم الميدالية التي تسلمها المتسابقين، مؤكدة أنها جاءت بشكل أقوى مما كانت عليه في الفعالية الأولى للفريق الرياضي الأشهر في الركض بمصر، بعد عودته من التوقف، والتي جرى تنظيمها في دهب بجنوب سيناء منذ أشهر.

ميدالية السباق
كايرو رانرز روعة الإسكندرية سباق ركض

الأكثر قراءة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

الشيخ الشعراوي.. ما له وما عليه «1»: حوار فكري على أرضية وطنية

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

مصدر بـ«تعليم الجيزة»: نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل

بوتين: التقارير حول بيع روسيا تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإيران «هراء»

شرم الشيخ بـ2000 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار خاصة للمدن السياحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين