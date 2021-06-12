من إسكندرية للقاهرة.. رحلة عداءة فى ماراثون «البوسكو» بالعاصمة الإدارية

لم تتردد العداءة الإسكندارنية روعة حسن، حين شاهدت خبرًا حول تنظيم ماراثون ركض في العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، باسم «ماراثون البوسكو»، لتُقرر سريعًا أن تُسجل اسمها واحدة من كثيرون أتوا من أماكن مختلفة حول الجمهورية، إضافة إلى أجانب، للمشاركة في الحدث الرياضي.

روعة

عودة سباقات الفريق الرياضي «كايرو رانرز» أعادت الروح من جديد للركض في القاهرة، بعد نحو عامين من التوقف، ليُنظم الفريق حدثه الأول عند عودته قبل أشهر على شواطئ دهب في جنوب سيناء، ثم يعود مُجددًا من العاصمة الإدارية في مسار يركض خلاله العدائين على أرض مدينة المستقبل في مصر، مرورًا بالأبراج العملاقة، والبرج الأيقوني الذي سيُصبح الأعلى في إفريقيا بعد الانتهاء منه.

سباق العاصمة الإدارية

«روعة» قائدة فريق R-Team في الإسكندرية، كانت حاضرة في المكان والزمان عند نقطة الانطلاق، بحثًا عند مشاركة جديدة بحثًا عن مُتعة يلقاها العداء عند اتمامه المسافة، ووصوله لخط النهاية، مُحققًا الهدف الذي أتى لأجله.

احتفال الميدالية

ثلاثة سباقات حددها «كايرو رانرز» كانت في انتظار العدائين هُناك، 10 كيلومترات، 5 كيلومترات، وكيلو متر واحد (سباق عائلات)، كانت روعة قد حسمت أمرها بالمشاركة في سباق الـ 5 كيلومتر، خاصة وأنها شاركت قبل أيام في سباق نصف ماراثون مدينتي (21 كيلو).

أسعد اللحظات عند خط النهاية

انطلقت ابنة الإسكندرية عند إشارة البدء، لتُواصل المسير في الطريق المُحدد، حتى وصولها إلى خط النهاية، مُحققة هدفها بالوصول إلى حيثُ أرادت.. «الحدث كان جميلًا للغاية.. والأجواء رائعة، خاصة عند خط البداية، وكانت هُناك أجواء احتفالية جميلة، ونفس الأمر عند خط النهاية كان جميلًا، وميداليات المتسابقين مميزة» ـ تقول روعة، مؤكدة أن التنظيم كان رائعًا للغاية، كذلك الهدايا للفائزين كانت قيمة، ولم تتوقف فقط عند حد المتسابقين الأوائل، ولكنها شملت المتسابقين الأوائل من الفئات العمرية أيضًا.

أجواء احتفالية في الماراثون

تقول ابنة الإسكندرية إن الانطلاقة الثانية بعد عودة «كايرو رانرز» قوية، مشيدة بتصميم الميدالية التي تسلمها المتسابقين، مؤكدة أنها جاءت بشكل أقوى مما كانت عليه في الفعالية الأولى للفريق الرياضي الأشهر في الركض بمصر، بعد عودته من التوقف، والتي جرى تنظيمها في دهب بجنوب سيناء منذ أشهر.