رئيس حزب العدل: تنسيقية شباب الأحزاب خلقت حالة غير عادية في الحياة السياسية

قال عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلقت حالة غير عادية فى الحياة السياسية وحققت حالة من حالات الأمل داخل الحياة السياسية، لافتًا إلي أن الحالة التى خلقتها التنسيقية أعطت أملا لكل جيل الشباب.

وأضاف عبد المنعم إمام خلال كلمة له فى الندوة الحوارية التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟، أن التنسيقية خلقت حالة أمل حقيقية وتجربة ثرية، قائلًا:" فخور بأصدقائنا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب فى أدائهم تحت قبة البرلمان ".

وتابع : “أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلقت نخبة سياسية جديدة حقيقية موجودة وقادرة"، مشيرًا إلى أن التنسيقية تجربة غير مسبوقة وجيدة وثرية وميزتها أنها قائمة على العلم .

وبدأت منذ قليل، الندوة الحوارية التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟، يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويشارك فيه عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس كريم عبد العاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور سيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويناقش المشاركون فى الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

ومن المقرر أن تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسى مساء غدا السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء" وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.