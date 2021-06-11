إنجاز تاريخي.. العالم يهنئ الإمارات بـ«عضوية مجلس الأمن»

تواصلت ردود الفعل المرحبة بانتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، بنسبة تصويت قياسية بلغت 179 دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دولة الإمارات العربية المتحدة لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

وقدم السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي التهنئة إلى دولة الإمارات بهذا الإنجاز الدبلوماسي. وقدم أيضاً مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، التهنئة إلى السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن اختيار المجتمع الدولي يعكس الدور البارز الذي تقوم به الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التهاني لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً وتمنياتها بالتوفيق والسداد خلال فترة العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وبما يحفظ ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

كما قدمت مملكة البحرين تهانيها إلى الإمارات، في بيان رسمي، واصفة الفوز بـ«الإنجاز الدبلوماسي التاريخي»، مؤكدة أنه يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها الإمارات لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، دعم المملكة لدولة الإمارات في عملها كعضو في مجلس الأمن الدولي، مشيدة بالدور البارز الذي تضطلع به في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي، ومساهماتها الدائمة في دعم البرامج الإنسانية والتنموية في العديد من دول العالم.

كما قدم لبنان على لسان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، التهنئة إلى الإمارات بهذا الحدث التاريخي. وغرد الحريري على حسابه في «تويتر»: «مبروك للعرب والعالم، انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي. الإمارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها، وقدمت نموذجاً دبلوماسياً يحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب لخدمة الإنسانية. مبروك للإمارات شعباً وقيادة وإلى مزيد من التقدم».

وهنأ العراق على لسان بعثته الدائمة في الأمم المتحدة الإمارات بهذا الإنجاز التاريخي. وغردت البعثة على حسابها في «تويتر»: «مبارك لدولة الإمارات العربية الشقيقة الفوز الكبير والمهم بمناسبة انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن». وتابعت: «الإمارات ستكون العضو العربي في المجلس، ويتطلع العراق إلى استمرار التواصل البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات».

هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، الإمارات، وأكد أن هذه الخطوة تعتبر تتويجاً لإنجازات الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يبذلونه من مساعٍ مستمرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة ودفاعهم المتواصل عن القضايا العربية.

وقدمت الولايات المتحدة على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، التهنئة إلى الإمارات على هذا الحدث، مؤكدة تطلع واشنطن إلى «العمل معاً بشأن القضايا الأكثر إلحاحاً للسلم والأمن الدوليين».

