«مصر للفنادق» تناقش تشكيل المجلس والنظام الأساسي الثلاثاء

قالت شركة مصر للفنادق إن الجمعية العامة غير العادية ستناقش الثلاثاء 15 يونيو مذكرة بشأن تشكيل مجلس الإدارة.

وأضافت الشركة، أن الجمعية ستناقش مذكرة بشأن عرض توصيات ومقترحات اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.

وتناقش الجمعية العامة العادية في اليوم ذاته، مذكرة بشأن الموافقة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، كما تناقش الجمعية مذكرة بشأن الموافقة على التحول من العمل تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون 185 لسنة 1981 وتعديلاته للعمل تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981.