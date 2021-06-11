حجز مدير شركة طبية بالجيزة لحيازته كمامات مجهولة المصدر

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الجمعة، بحجز مدير مسئول عن شركة مستلزمات طبية، 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود التحريات حول حيازته كمية كبيرة من الكمامات والجوانتي مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

البداية بورود معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام أحد الأشخاص مالك شركة مستلزمات طبية بتجميع وحيازة كميات كبيرة من الكمامات والجوانتي مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية تمهيدا لطرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمت مداهمة الشركة المشار إليها وضبط المدير المسئول عن الشركة وعثر بداخل الشركة على 86007 قطعة مستلزمات طبية "كمامة - جوانتى" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة

عقوبة الغش التجاري

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا فى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة، أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".