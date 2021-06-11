بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

جذبت إطلالة الفنانة بسنت شوقي، في حفل قرانها على الفنان محمد فراج، بعد خطوبتهما لفترة طويلة بعد تأجيل زفافهما عدة مرات لظروف طارئة، وانتشرت الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واحدثت حالة من البهجة والسرور على قلوب المتابعين، إلا أن البعض تساءل عن فارق العمر بين فراج وبسنت.

والفنان محمد فراج هو من مواليد عام 1982 أي يبلغ من العمر 38 عاما، والفنانة بسنت شوقي، تبلغ من العمر 27 عاما، فهي من مواليد 1993، أي أن فارق العمر بينهما 12 عاما.

وبدأت العلاقة بين الفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي بصداقة حتى لقاءهما في كواليس مسلسل "تحت السيطرة"، ومن هنا اشتعلت قصة الحب بينهما وأعلنا خطوبتهما أثناء ظهورهما على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة الدورة الثالثة.

ولفت الثنائي إليهما الأنظار بعد تقبيله لها على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح، ردا على شائعة خلافات نشبت بينهما في مهرجان الجونة تداولها عدد من الأشخاص ليردوا على هذه الشائعة بعدم صحة ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

يجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد فراج، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي خلال مسلسل "لعبة نيوتن"، بجانب النجمة منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما، والفنانة بسنت شوقي شاركت في المارثوان الرمضاني 2021 بمسلسل لحم غزال.

جدير بالذكر أن الفنانة بسنت شوقي دخلت إلى عالم الفن في عام 2012 بهد التحقها بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك، واتجهت بسنت للتمثيل عام 2013 حيث شاركت خلال هذا العام في بطولة مسلسل (اسم مؤقت)، ثم توالت مشاركتها في أشهر الأعمال الفنية مثل «تحت السيطرة، ستيفا، سقوط حر، نيللي وشريهان، أرض جو، الحالة ج، كلبش 2.