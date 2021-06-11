د. شريف رفعت رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة الفيوم يضع روشتة صحية للوقاية من "كورونا"

أكد الدكتور شريف رفعت أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة الفيوم، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم، وسط التعايش مع فيروس "كورونا" حيث حل الطبيب ضيفا على برنامج "زينة بطعم البيوت" والمذاع على القناة الثانية المصرية، تقديم الاعلامية تغريد عرفة، فى حلقة خاصة بعنوان "التعايش مع كورونا"، وخلال الحلقة وضع روشتة صحية للوقاية من الفيروس، حيث قال: "مازلنا نتعايش مع فيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف، والحل السحرى يكمن فى أشياء بسيطة يأتى على رأسها النظافة الشخصية للإنسان، والتغذية الجيدة، والتهوية، إضافة الى ممارسة الرياضة بشكل يومى".

وحذر الدكتور شريف رفعت، من التجمعات بدون اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أننا الآن فى وضع أفضل بكثير عن ذى قبل، وأضاف :"لا داعى للخوف والهلع وتهويل الأمور أكثر مما ينبغى، وعلينا أن نضع فى الاعتبار أن هذا الفيروس مثله مثل أى فيروس آخر، ونتعامل معه وفق هذا الأساس، حتى لا يتسبب التهويل فى ضعف الحالة النفسية للمريض"، مشددا على أن الدعم النفسى والحالة النفسية من أساسيات العلاج لمرضى كورونا، ويجب وضعها فى بروتوكولات العلاج.

وشدد الدكتور شريف رفعت أنه لا داعى للخوف مطلقا من "فزاعة" الفطر الأسود، مؤكدا أن علاج الفطر الأسود موجود ومتوفر فى مصر بشكل كبير، قائلا :"لا داعى للهلع من الخوف اطلاقا سواء من الفطر الأسود أو غيره" مؤكدا أن المنظومة الطبية وخبرات وقدرات الاطباء المصريين علي الاستعداد للتعامل مع أي جائحة أو وباء أو أى مرض، وقال :"معندناش حاجة نخاف منها"، مطالبا الناس باستمداد أى معلومة طبية من مصدر موثوق حتى لا يحدث بلبلة، لافتا إلى أن علاج الفطر الأسود والادوية الخاصة بذلك متوفرة من قبل الدولة.

ونصح الدكتور شريف رفعت، بممارسة أنواع الرياضة، لأنها من الأسباب الوقائية الجيدة لأى مرض، كما طالب بأخذ المصل، مؤكدا أن أى لقاح يقى من "كورونا" لكن لا يمنعها، وقال :"أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية وكبار السن لهم الأولوية فى التطعيم باللقاح، وهذا لا يمنع الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية"، وعن أعراض المصل قال :"لا يوجد مصل أو لقاح ليس له أعراض، والأعراض دائما تكون بسيطة ومتفاوتة منها صداع والآم فى العضلات وتقلصات معوية أو تغير فى الضغط أو اضطربات فى النوم، وتستمر من صفر الى 6 أشهر"، ناصحا أصحاب الأمراض المزمنة أن يرجعوا للطبيب فى حالة اصابتهم بكورونا

وأشار الدكتور شريف رفعت إلى أن من أكثر الأشياء التى تجعل المناعة تضعف بشكل كبير هو القلق والضغط المتزايد، موضحا ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والبروتين والسوائل للوقاية من الفيروس.

ويعد الأستاذ الدكتور شريف رفعت أحد الكوادر الطبية المرموقة ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم، إذ يعد واحدا من الأطباء المتميزين وذوى الكفاءة العالية، ويتمتع بتاريخ مهنى مشرف، وبجانب عمله حيث يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة الفيوم، يمارس دوره المجتمعى والتوعى من خلال نشر الثقافة الطبية عبر وسائل الإعلام، وساهم الدكتور شريف رفعت فى العديد من المشاركات والمراجعات والإشراف ومناقشة الرسائل العلمية لدرجتى الماجستير والدكتوراة والأبحاث العلمية بقسم الأمراض الصدرية بكليات الطب، والتدريس وتدريب الأطباء والنواب بمستشفيات كلية الطب جامعة الفيوم وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمشاركة والإشراف على مستشفيات العزل بكلية طب جامعة الفيوم.