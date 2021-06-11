مصدر بـ«تعليم الجيزة»: نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021، خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن الإدارات التعليمية بدأت أمس الخميس، في تصحيح كافة المواد.

وأكد المصدر، أنه فور الانتهاء من التصحيح، ستتم عملية جمع الدرجات، ومراجعتها، ومن ثم اعتمادها من المحافظ، تمهيدا لرفعها على موقع المديرية الإلكتروني، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها برقم الجلوس.

وأكد المصدر، أنه من المتوقع اعتماد النتيجة قبل نهاية الأسبوع المقبل وإعلانها إلكترونيا، على أن يتم إعلانها بالمدارس في اليوم التالي.

والجدير بالذكر، أنه سيتولى محافظ كل محافظة اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في محافظته، على أن تحدد كل مديرية على مستوى الجمهورية، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سوف تحتسب الدرجة الحاصل عليها الطالب في نتيجة الصف الثالث الإعدادي من 280 درجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي التكميلية للفصل الدراسي الأول أو لم يجتازوها؛ سيسمح لهم بخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لكن بشرط.

وحددت وزارة التربية والتعليم، أنه بعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني؛ تعقد لهؤلاء الطلاب امتحانا تكميليا في محتوى الفصل الدراسي الأول، بنفس مواصفات الامتحان الذي تم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول

وشددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، على أن اجتياز الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية؛ يعد شرطا أساسيا لإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس، وإلا سيتم حجبها للطالب.

وكانت قد انتهت أمس امتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢١، بالفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في ختام الامتحانات.