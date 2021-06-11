«الزراعة»: تنظيم مدارس حقلية بمحافظات الوادي الجديد وأسوان والشرقية والمنيا

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب إقامة المدارس الحقلية.

وكشف عزالدين جاد الله مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، عن القيام بدور المعمل الإرشادي بتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

وأوضح أنه تم عقد عدة مدارس حقلية خلال الفترة من 6 لـ 9 /6 / 2021 من خلال أفرعه المختلفة بالخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد ومحافظة أسوان ومحافظة الشرقية ومحافظة المنيا بالتعاون مع مديريات الزراعة بهذه المحافظات وبحضور عدد من مزارعي النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التي تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.

وأضاف عز الدين، انه قد تناولت هذه المدارس الموضوعات التالية: شرح مفصل عن مدى أهمية عملية التقويس في نخيل البلح مع تغيير بعض المفاهيم الخاطئة المتبعة، وتوضيح أهم أسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في انتشار الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.