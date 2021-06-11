هالات وضعف.. 10 علامات تدل على إدمان الفتيات للمخدرات

تزايد الإقبال في الفترة الأخيرة على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتبين من خلال المكالمات الواردة للصندوق أن هناك تزايد في نسبة تعاطي الفتيات للمخدرات وإقبالهن على الاتصال بالخط الساخن ووصلت نسبتهن لـ5.41% من الاتصالات.



وفي هذا السياق ترصد "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية التعامل مع الفتاة في حالة ظهور علامات الإدمان عليها:

- الفشل الدراسي.

-الانفعال والعصبية.

-العزلة والانطواء.

-ارتخاء العضلات.

-ضعف القوة الجسمانية.

-كثرة طلب المال.

-ظهور هالات شديدة تحت العين.

-التهاب اللسان والشفاه.

-حساسية الأنف باستمرار.

-الامتناع عن الطعام.

وأشار صندوق علاج الإدمان، إلى أن مصادر الاتصالات الواردة للخط الساخن.

المريض نفسه 29.40% .

الأخت 16.8% .

الأم 14.6%.

الأخ 11.6%.

وأوضحت وزارة التضامن أن ذلك يدل على زيادة الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة، وأيضا الأم والأشقاء مما يدل على ارتفاع الوعى الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

حقق الإعلان الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار “رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في آخرها المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" نسبة مشاهدة وتفاعل كبير من جانب الشباب والمتابعين على صفحة الصندوق على "فيسبوك" وزيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن “16023” لتلقى العلاج ،كما يتضمن أول رسالة موجهة للفتيات لتوعيتهن بخطورة المخدرات.

واحتل الحشيش المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 51.4%، في حين يأتي تعاطى الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 36.6 %، يليه الترامادول بنسبة 30.2% والبانجو 14% والأستروكس والفودو بنسبة 12.8% بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى اكثر من مخدر".