افتتاح معرض «في ضيافة إمبان» للفنون الجميلة بقصر البارون

افتتح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، معرضًا للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت عنوان "في ضيافة إمبان" بحديقة قصر البارون إمبان.

وذلك في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار برفع الوعي السياحي والأثري لدى جموع الشعب المصري وتنمية الدور التعليمي والمجتمعي للمواقع الأثرية والمتاحف.

حضر الافتتاح الإعلامي شريف مدكور ولفيف من أساتذة الكلية والآثاريين، حيث تم عرض عدد من اللوحات الفنية التي تتناول وتبرز العناصر المعمارية والفنية لقصر البارون المستوحى من طراز العمارة الهندسية.

وقالت بسمة سليم مدير عام القصر، إن المعرض يضم ٨٨ لوحة بخامات متنوعة لطلاب كل من الفرق الثانية والثالثة والرابعة بقسم الجرافيك وسوف يستمر المعرض حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢١، بقاعة العرض المؤقت بقصر البارون إمبان.

قصر البارون ادوارد إمبان

-يقع في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، تحديدًا في شارع العروبة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار القاهرة الدولي ويشرف القصر أيضًا على شارع ابن بطوطة وابن جبير وحسن صادق.

- قصر تاريخي مستوحى من العمارة الهندية شيده المليونير البلجيكي البارون ادوارد إمبان في 20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929، حيث جاء إلى مصر من الهند نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.

- مساحته 12.5 ألف متر الذي استلهمه من معبد أنكور وات في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية، فشرفات القصر الخارجية محمولة على تماثيل الفيلة الهندية، والعاج ينتشر في الداخل والخارج، والنوافذ ترتفع وتنخفض مع تماثيل هندية وبوذية.

- يوجد داخله ساعة أثرية قديمة يقال أنها لا مثيل لها إلاّ في قصر باكنجهام الملكي بلندن توضح الوقت بالدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين مع توضيح تغييرات أوجه القمر ودرجات الحرارة.

- حجمه من الداخل صغير، فهو لا يزيد علي طابقين ويحتوي على 7 حجرات، فقط، الطابق الأول عبارة عن صالة كبيرة و3 حجرات 2 منهما للضيافة والثالثة استعملها إمبان كصالة للعب البلياردو.

- الطابق العلوي يتكون من 4 حجرات للنوم ولكل حجرة حمام ملحق بها.

- أرضية القصر مغطاة بالرخام وخشب الباركيه، أما البدروم (السرداب) فكان به المطابخ والجراجات وحجرات الخدم.

- معظم التماثيل الموجودة بالقصر جلبها البارون إمبان من الهند، كما يوجد عدد من التماثيل الأوربية الطراز، المصنوعة من الرخام الأبيض، وهي ذات ملامح رومانية تشبه فرسان العصرين اليوناني والروماني.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد نجحت في تحويل قصر البارون إمبان خلال ثلاث سنوات، من القصر الأكثر غموضا في مصر، لمعرض أثري يحكي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس عبر العصور باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر.