«الغرف التجارية»: 22% زيادة فى أسعار الزبدة الصفراء بالأسواق

كشف تقرير صادر، عن الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الزبدة الصفراء بنحو ٢٢% لتبلغ ١١٠ جنيهات، مقابل ٩٠ جنيهًا، وسجل سعر الزبدة الجاموسي ارتفاع ٥% ليسجل ١٠٠ جنيه، مقابل ٩٥ جنيهًا في مايو ٢٠٢٠.

وبين التقرير استقرار أسعار الألبان، حيث سجل سعر لتر " اللبن المعبأ " 13 جنيهًا وهو نفس مستواه في مايو 2020، كما استقر سعر لتر "اللبن الجاموسي السائب" عند 12 جنيهًا، وحافظت أسعار الأجبان على استقرارها حيث سجل سعر كيلو الجبن الأبيض الثلاجة 40 جنيهًا، وكيلو"الجبن الخزين" عند 60 جنيهًا، وكيلو الجبن الرومي عند 96 جنيهًا، وحافظت أسعار الزبادي زنة (125 جرامًا) على مستواها عند 3 جنيهات.

وكان المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن عن رصد كافة المتغيرات التي تطرأ على أسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان دقة تقارير الأسعار، ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق.

وفي تقرير رصد آخر مستجدات التغير في أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها بالأسواق، جاء فيه تراجع أسعار الأسماك خلال شهر مايو الماضي، حيث انخفض سعر كيلو "البلطي الكبير" بنسبة 17% ليسجل 25 جنيهًا مقارنة بنحو 30 جنيهًا في نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت أسعار كيلو"البوري المتوسط" بنسبة 11% ليبلغ 40 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا، كما تراجعت أسعار "الأسماك المجمدة" بنسبة 11% لتبلغ 40 جنيهًا للكيلو مقابل 45 جنيهًا، فيما استقر سعر كيلو "التونة المفتتة" عند 12 جنيهًا.

ورصد التقرير استقرار أسعار اللحوم خلال شهر مايو الماضي، حيث استقر سعر كيلو "الكندوز البلدي" عند 130 جنيهًا، وكيلو "البتلو" عند 140 جنيهًا، و"اللحم الجملي" عند 110 جنيهات للكيلو، و"اللحم البرازيلي المجمد" عند 70 جنيهًا للكيلو.