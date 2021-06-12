السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تكريم حسين فهمى وعمر خيرت فى المهرجان الكاثوليكى للسينما (صور)

حسين فهمى والهام
حسين فهمى والهام شاهين

اعتذرت الفنانة هالة فاخر عن حضور تكريمها في المهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية وذلك في دورته الـ٦٩ والمقام حاليا داخل المركز نفسه بوسط القاهرة بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وذلك لظروف خاصة حسبما أعلنت إدارة المهرجان خلال الحفل، بينما تم تكريم كل من الفنان حسين فهمي والفنانة سهير المرشدي بجائزة الريادة السينمائية، كما حصلت على نفس الجائزة الفنانة هالة فاخر والتي اعتذرت عن الحضور لظروف خاصة.

 

وكرم المركز عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان عبدالعزيز مخيون بجائزة المركز الخاصة، والمخرج محمد عبد العزيز بحائزة فريد المزاوي والذي اعتذر لظروف صحية وتسلم شقيقه المخرج محمد عبد العزيز التكريم بدلاً منه، والفنان توفيق عبد الحميد بجائزة الأب يوسف مظلوم، والإعلامية سوزان حسن بجائزة التميز الإعلامي. 
 


كما كرم المهرجان بجائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، والسيناريست إبراهيم الموجي، ومدير التصوير سامح سليم. 
 


وجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي للفنانة أنعام سالوسة عن مسلسل "الاختيار"، وجائزة أفضل ممثل في عمل درامي للفنان أحمد أمين لمسلسل "ما وراء الطبيعة"، وجائزة المركز التشجيعية للفنان محمود حافظ. 

 

وكان قد قرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما إقامة فعاليات المهرجان فى يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أي فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

 

لجنة تحكيم المهرجان تتكون من رئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر. 

 

يذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، و"صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، و"صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.

المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
المهرجان الكاثوليكى للسينما
حسين فهمي إلهام شاهين مهرجان هالة فاخر الفنان كريم عبدالعزيز

الأكثر قراءة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

مصدر بـ«تعليم الجيزة»: نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل

الشيخ الشعراوي.. ما له وما عليه «1»: حوار فكري على أرضية وطنية

رواد «فيسبوك» بعد عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي: ربنا يسعدكم

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

سبينازولا رجل مباراة إيطاليا وتركيا فى افتتاح يورو 2020

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين