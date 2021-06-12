تكريم حسين فهمى وعمر خيرت فى المهرجان الكاثوليكى للسينما (صور)

اعتذرت الفنانة هالة فاخر عن حضور تكريمها في المهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية وذلك في دورته الـ٦٩ والمقام حاليا داخل المركز نفسه بوسط القاهرة بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وذلك لظروف خاصة حسبما أعلنت إدارة المهرجان خلال الحفل، بينما تم تكريم كل من الفنان حسين فهمي والفنانة سهير المرشدي بجائزة الريادة السينمائية، كما حصلت على نفس الجائزة الفنانة هالة فاخر والتي اعتذرت عن الحضور لظروف خاصة.

وكرم المركز عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان عبدالعزيز مخيون بجائزة المركز الخاصة، والمخرج محمد عبد العزيز بحائزة فريد المزاوي والذي اعتذر لظروف صحية وتسلم شقيقه المخرج محمد عبد العزيز التكريم بدلاً منه، والفنان توفيق عبد الحميد بجائزة الأب يوسف مظلوم، والإعلامية سوزان حسن بجائزة التميز الإعلامي.





كما كرم المهرجان بجائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، والسيناريست إبراهيم الموجي، ومدير التصوير سامح سليم.





وجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي للفنانة أنعام سالوسة عن مسلسل "الاختيار"، وجائزة أفضل ممثل في عمل درامي للفنان أحمد أمين لمسلسل "ما وراء الطبيعة"، وجائزة المركز التشجيعية للفنان محمود حافظ.





وكان قد قرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما إقامة فعاليات المهرجان فى يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أي فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.





لجنة تحكيم المهرجان تتكون من رئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر.





يذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، و"صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، و"صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما

المهرجان الكاثوليكى للسينما