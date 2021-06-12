12 خطوة للإجابة على البابل شيت بطريقة صحيحة لطلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة لدخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث سيتم عقد الامتحان إلكترونيا على التابلت وورقيا بابل شيت، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ولكي يقوم طلاب الثانوية العامة بالإجابة على البابل شيت بطريقة صحيحة، تنشر "الدستور" بعض الخطوات التي يجب اتباعها، وهي:



1 - أن يقوم الطالب بكتابة اسمه ورقم جلوسه بالقلم الجاف.

2 - أن يلتزم الطالب بالإجابة بالقلم الرصاص فقط.

3 - أن يختار الطالب إجابة واحدة فقط عن كل جزئية في الامتحان.

4 - أن يقوم بتظليل الدائرة أمام الإجابة الصحيحة فقط.

5 - ألا يقوم الطالب بتظيل أكثر من دائرة أو إجابة حتى لا يضيع عليه درجة السؤال.

6 - أن يقرأ الأسئلة جيدا قبل الإجابة عنها في البابل شيت.

7 - أن يجيب الطالب في البابل شيت، لأنه إجباري.

8 - ألا يستخدم الطالب القلم الجاف في الإجابة.

9- ألا يقوم الطالب بالكشط أو الشطب في كراسة البابل شيت.

10 - إذا أراد الطالب تغيير الإجابة، يجب عليه استخدام "الأستيكة" لإلغاء الإجابة.

11 - أن تكون الأسئلة في التابلت هي نفس الأسئلة في البابل شيت.

12 - تتضمن ورقة إجابة البابل شيت، أماكن الإجابات فقط.

ومن الأدوات التي يجب على الطالب إحضارها هي:



1. قلم رصاص (B2) لأن هذا النوع خطه صغير وسريع ويسهل تظليل الدائرة بسرعة، لأن درجة الرصاص به مناسبة.



2. مسطرة حديد أو مسطرة غير شفافة لتحديد السؤال الذي تريد تظليل إجابته.



3. أستكية كبيرة من نوع جيد.



4. براية للقلم الرصاص من نوع جيد.



5. ساعة يد أو مؤقت للوقت.



6. قلم جاف لكتابة بيانات معينة سيتم تحديدها.



7. سيحضر الطالب لبادة لوضع البابل شيت عليها لكى يتقن التظليل حتى لا يؤثر السطح الخشن للتخته على عملية التظليل.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2021 يوم 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية، ويوم 11يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات امنية واحترازية مشدد حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.