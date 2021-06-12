الرجال أكثر المصابين.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الشفاة

يمكن أن يشمل سرطان الفم سرطان اللسان والخدين والحلق والجيوب الأنفية وأرضية الفم، ولكن هناك نوعًا يغفل عنه الكثيرين ألا وهو سرطان الشفة.

ينتج سرطان الشفة، عن نمو خلايا غير طبيعية تنمو خارج نطاق السيطرة وتشكل أورامًا أو آفات على الشفاة، حيث تتأثر الخلايا الرقيقة والمسطحة، بأجزاء مختلفة من الفم.

وأكد الأطباء، بموقع " healthybuilderz" الطبى، أنه إذا تم اكتشاف سرطان الشفة مبكرًا جدًا، يمكن علاجه بنجاح، وعادةً من خلال الاستئصال الجراحي للجزء السرطاني أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

الأسباب الأكثر شيوعًا:

وفقًا للأطباء ، فإن الكثير من حالات سرطان الشفاة بالإضافة إلى أنواع مختلفة من سرطانات الفم ناتجة عن استخدام التبغ، فإن أولئك الذين يستخدمون السجائر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الشفاة، كما أن الإفراط في تناول الكحول هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لسرطان الشفاه.

ويقول الخبراء أن الذكور الذين يزيد أعمارهم عن 40 عامًا، أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الشفاه، على عكس النساء.

كما أن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري أو فيروس الورم الحليمي البشري ، وهو عدوى فيروسية تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، يعتبر عامل خطر للإصابة بسرطان الشفاه.

الأعراض الأكثر شيوعًا:



قد يظهر سرطان الشفاة على شكل كتلة أو آفة أو بثرة أو قرحة على الشفاة، وفي بعض الأحيان قد يظهر وجوده على شكل رقعة بيضاء أو حمراء.

وإذا كنت مصابًا بسرطان الشفاه ، فمن الممكن أن تعاني من ألم أو نزيف في الشفتين ، بالإضافة إلى تورم في الفك.

العلاجات الفعالة:

يتمثل العلاج فى أخذ عينة من الآفة لتحديد العلاج المطلوب، وقد يسأل الطبيب أيضًا عن التاريخ الصحي للمريض، والتاريخ العائلي للأمراض ، والأمراض السابقة والأدوية المستخدمة.

وبمجرد التأكد من أن المشكلة تتعلق بسرطان الشفة، سيتم إجراء عدد من الاختبارات الأخرى لتحديد مدى تقدم المشكلة ، أو ما إذا كانت قد انتشرت بالفعل إلى مناطق أخرى من الفم.

ويعتمد علاج سرطان الشفاه على عوامل مختلفة ، مثل المرحلة التي وصل إليها وإلى أي مدى تتقدم، فعادة يتم تقليص الأورام الكبيرة أولاً عن طريق العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي ، ثم يتم إزالتها جراحيًا.