السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكهرباء تعلن عن وظائف جديدة في هيئة المحطات النووية.. تعرف عليها

كهرباء
كهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن فتح باب التقدم لعدد من الوظائف التخصصية والفنية في هيئة المحطات النووية أحد الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والتابع لها المشروع النووي المصري السلمي لإنتاج الكهرباء بمدينة الضبعة. 

ونشرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتاريخ اليوم إعلان هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتح باب التعيينات لوظائف تخصصية وفنية بـ" هيئة المحطات النووية "، مشيرة إلي أن باب التقدم للوظائف سيظل مفتوحًا لمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ الإعلان على أن يغلق بعدها مباشرة. 

تفاصيل إعلان  وزارة الكهرباء وظائف جديدة في هيئة المحطات النووية

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الإعلان رقم 2 لسنة 2021 عن حاجة هيئة المحطات النووية للوظائف التالية: 

- مطلوب مهندسين بمختلف التخصصات 

1- مهندسين وقايه

 2- تخطيط

 3- أجهزة

 4- تشغيل

 5- اتصالات 

6- صيانة

 7- محلل تهديدات

 8- جودة 

9- -سلامة 

10- حاسبات

 11- مفتش حماية

 12- مفتش أمان

 كما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الإعلان رقم 2 لسنة 2021 عن حاجة هيئة المحطات النووية للوظائف التالية:

 1- مهندس تدريب عام 

2- تشغيل انظمة 

3- مواد وكواشف 

4- برامج صيانة 

5- اخصائي قياس 

6- مهندس انظمة 

7- اخصائي فيزياء وتخصصات هندسية أخرى. 

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الإعلان رقم 2 لسنة 2021 عن حاجة هيئة المحطات النووية للوظائف التالية: 

1- خريجي علوم 

2- وظيفة اخصائي علوم 

3- مجموعة الوظائف القانونية 

4- مجموعة الوظائف الطبية 

5- محاسبين 

6- وظائف التنمية الادارية 

7- باحث قانوني 

8- اخصائي امن 

9- اخصائي شئون إدارية 

10- اخصائي علاقات عامة 

11- مترجم 

12- مجموعة الوظائف المكتبية 

13- الوظائف الفنية فني مساحة -فني سلامة – ممرض – سكرتارية – سائقين- عمال

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يذكر أنه تم مناقشة خط الربط، جهد متوسط بين مدينتي سانت كاترين ونويبع مرورًا بالأودية التنموية والخدمية التي تنشئها الدولة من وجود تنمية حقيقية ومستدامة في محافظة جنوب سيناء، كذلك تم مناقشة خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وبرامج الصيانة، وكذلك تم مناقشة توصيل الكهرباء لكافة المشروعات القومية العملاق.

المحطات النووية وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة تهديدات المشروعات إنتاج الكهرباء

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