صالون «سحر الرواية» يناقش «قيام وانهيار الصاد شين» لحمدى أبو جليل

يناقش صالون "سحر الرواية"، العصفوري، رواية "قيام وانهيار الصاد شين " للكاتب الروائي حمد أبو جليل، ويناقشها الروائي فتحي إمبابي، والروائي شريف العصفور، وذلك في الساعة الـ12 ظهرًا الموافق 3 يوليو 2021.

وكان صالون "سحر الرواية" قد توقف نشاطه الثقافي لمدة تزيد عن العام بسبب جائحة كورونا، وقد تم دمج صالون الكاتب الروائي شريف العصفوري و "سحر الرواية" لصاحبه الروائي الكبير فتحي أمبابي، ودمج نشاط الصالونين حتى الخروج من الجائحة، وسيكون الملتقى بنادي تجديف المصري بالدقي المجاور لشيراتون الجيزة.

روايه تتبع (الصاد شين) وهي الجنسية التي اخترعها الزعيم الليبي القديم معمر القذافي، وأصولهم ترجع إلى البدو المصريين الذين هاجروا إلى ليبيا في سبعينات القرن الماضي.

والرواية تتبعهم على خلفية من تجربة الهجره غير الشرعية إلى إيطاليا، والرواية تعتمد تكنيكًا جديدًا على الرواية العربية ولغة تستلهم كوكتيلًا من اللهجات العربية.

جدير بالإشارة، أن الكاتب الروائي حمد أبو جليل، مدير تحرير سلسلة الدراسات الشعبية المختصة بنشر الفولكلور ودراساته، ويكتب بجريدة السفير اللبنانية.

عمل مع الروائي إبراهيم أصلان في سلسلة آفاق الكتابة العربية، وظل مديرًا لتحريرها حتى أغلقت بعد أزمة نشر رواية "وليمة لاعشاب البحر" سنة 2000.

ومن أعماله أحلى عشر قصص – مع آخرين – تقديم فتحي غانم – دار أخبار اليوم – 1996- حصل على جائزة أخبار اليوم للقصة القصيرة في نفس العام ، أسراب النمل – مجموعة قصص – هيئة قصور الثقافة – 1997 – حصلت على جائزة المجموعة القصصية في مصر في نفس العام .

أشياء طوية بعناية فائقة – مجموعة قصص – هيئة الكتاب – 2000– حصلت على جائزة الإبداع العربي في القصة القصيرة بالإمارات في نفس العام، لصوص متقاعدون – رواية – دار ميريت – 2002 – ترجمتها الباحثة والمترجمة الفرنسي ستيفاني ديجول وصدرت عن دار لوب الفرنسية سنة 2005 - القاهرة شوارع وحكايات – كتاب في الخطط – الجزء الأول – مكتبة الأسرة 2003.